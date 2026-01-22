Varese scende ancora in piazza per la Palestina: «Rompiamo il silenzio contro il genocidio»

Il rumore del metallo per squarciare il velo di indifferenza che avvolge il conflitto in Medio Oriente. Sabato 24 gennaio, alle ore 16:30, piazza Garibaldino a Varese tornerà ad essere il cuore di una mobilitazione che punta i riflettori sulla drammatica condizione del popolo palestinese e di tutti i popoli oppressi. Sotto lo slogan «Libera Palestina, liberi tutti», i manifestanti si ritroveranno per ribadire un fermo no alla violenza e alla logica della sopraffazione.

Il momento centrale dell’iniziativa è previsto tra le 17:00 e le 17:15, quando la piazza sarà attraversata dal fragore delle pentole percosse dai partecipanti. Un gesto simbolico e potente per denunciare due anni di bombardamenti incessanti e la fame che attanaglia la popolazione civile. Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è scardinare la narrazione governativa basata sulla massima bellica che impone di preparare la guerra per ottenere la pace, una visione definita aberrante e sostenuta da decreti e circolari che limitano il dissenso.

La protesta di sabato non riguarda solo l’attualità più recente, ma affonda le radici in quello che viene descritto come un trattamento ignobile riservato ai palestinesi da ormai ottant’anni. Per i promotori, quanto accade in quella terra rappresenta il paradigma di una sopraffazione suprematista che sta dilagando a livello globale. La piazza di Varese sceglie dunque di stare dalla parte della giustizia e dell’equità, rigettando l’idea che la pace possa essere sancita dalla legge del più forte.