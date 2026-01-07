Nota azienda di Gorla Maggiore cerca nuovi talenti da inserire nel proprio team

Veripack Srl, realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore.

L’azienda cerca persone motivate, dinamiche e desiderose di crescere professionalmente, pronte a entrare a far parte di un contesto solido, strutturato e in continua evoluzione.

L’inserimento avverrà all’interno di un ambiente di lavoro moderno e collaborativo, attento allo sviluppo delle competenze e orientato all’innovazione e alla qualità.

Posizioni aperte

2 Montatori Meccanici

Le risorse si occuperanno di:

– Assemblaggio dei macchinari

– Attività di collaudo e verifica funzionale

1 Montatore Elettrico

La risorsa si occuperà di:

– Cablaggio

– Installazione dei componenti elettrici

– Attività di collaudo

1 Magazziniere

– La risorsa si occuperà di:

– Gestione dei materiali

– Carico e scarico merci

– Supporto operativo alla produzione

Cosa offre l’azienda

– Inserimento in un’azienda solida e in espansione

– Ambiente di lavoro moderno e strutturato

– Opportunità di crescita professionale

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl

Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore

+39 02 966 71 21

Sito | Facebook | Instagram | Youtube | LinkedIn