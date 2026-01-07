Nota azienda di Gorla Maggiore cerca nuovi talenti da inserire nel proprio team
Veripack Srl cerca quattro nuove figure da inserire in azienda in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore: montatori meccanici, elettrico e magazziniere
Veripack Srl, realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore.
L’azienda cerca persone motivate, dinamiche e desiderose di crescere professionalmente, pronte a entrare a far parte di un contesto solido, strutturato e in continua evoluzione.
L’inserimento avverrà all’interno di un ambiente di lavoro moderno e collaborativo, attento allo sviluppo delle competenze e orientato all’innovazione e alla qualità.
Posizioni aperte
2 Montatori Meccanici
Le risorse si occuperanno di:
– Assemblaggio dei macchinari
– Attività di collaudo e verifica funzionale
1 Montatore Elettrico
La risorsa si occuperà di:
– Cablaggio
– Installazione dei componenti elettrici
– Attività di collaudo
1 Magazziniere
– La risorsa si occuperà di:
– Gestione dei materiali
– Carico e scarico merci
– Supporto operativo alla produzione
Cosa offre l’azienda
– Inserimento in un’azienda solida e in espansione
– Ambiente di lavoro moderno e strutturato
– Opportunità di crescita professionale
Sede di lavoro: Gorla Maggiore
Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.
Contatti
Veripack Srl
Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21
