Varese News

Lavoro

Nota azienda di Gorla Maggiore cerca nuovi talenti da inserire nel proprio team

Veripack Srl cerca quattro nuove figure da inserire in azienda in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore: montatori meccanici, elettrico e magazziniere

Annunci di lavoro

Veripack Srl, realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore.

L’azienda cerca persone motivate, dinamiche e desiderose di crescere professionalmente, pronte a entrare a far parte di un contesto solido, strutturato e in continua evoluzione.

L’inserimento avverrà all’interno di un ambiente di lavoro moderno e collaborativo, attento allo sviluppo delle competenze e orientato all’innovazione e alla qualità.

Posizioni aperte

2 Montatori Meccanici
Le risorse si occuperanno di:
– Assemblaggio dei macchinari
– Attività di collaudo e verifica funzionale

1 Montatore Elettrico
La risorsa si occuperà di:
– Cablaggio
– Installazione dei componenti elettrici
– Attività di collaudo

1 Magazziniere
– La risorsa si occuperà di:
– Gestione dei materiali
– Carico e scarico merci
– Supporto operativo alla produzione

Cosa offre l’azienda

– Inserimento in un’azienda solida e in espansione
– Ambiente di lavoro moderno e strutturato
– Opportunità di crescita professionale

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl
Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21

Sito | Facebook | Instagram | Youtube | LinkedIn

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 07 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.