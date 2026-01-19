“Viva la Polizia Locale”: Gavirate, Comerio e Luvinate celebrano insieme San Sebastiano
Messa solenne nella parrocchia di Luvinate per la festa del patrono. Presenti i sindaci del comando intercomunale e il comandante Di Marco: «Grazie per il servizio e la dedizione ai nostri paesi»
Una mattinata di ringraziamento, riflessione e vicinanza quella che si è svolta presso la parrocchia di Luvinate in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Un appuntamento che ha unito tre comunità – Gavirate, Comerio e Luvinate – per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno presidiano il territorio.
Alla celebrazione religiosa hanno partecipato i sindaci dei tre Comuni, a testimonianza della stretta sinergia che lega le amministrazioni nel progetto del Comando Intercomunale. Accanto ai primi cittadini, erano presenti gli agenti guidati dal Comandante, il dottor Natale Di Marco.
Un servizio per la comunità
L’incontro è stato molto più di una ricorrenza formale. È stata l’occasione per esprimere la gratitudine dei cittadini verso un corpo che lavora spesso dietro le quinte, affrontando criticità grandi e piccole con spirito di servizio. «È un’opportunità importante per esprimere la vicinanza delle nostre comunità a quanti lavorano con dedizione per i nostri paesi», è stato il messaggio condiviso durante la giornata, con un pensiero particolare rivolto anche alle famiglie degli agenti, che ne condividono l’impegno e i sacrifici.
Il ruolo della parrocchia
La cerimonia è stata ospitata dalla Parrocchia di Luvinate, con il parroco don Emilio che ha accolto le autorità e il corpo di polizia per un momento di preghiera comunitaria. Un ringraziamento speciale è stato rivolto proprio alla realtà parrocchiale per la disponibilità e il clima di accoglienza che ha reso ancora più sentita la commemorazione.
Sicurezza e vicinanza
Il festeggiamento di San Sebastiano, oltre al valore religioso, sottolinea l’importanza di una Polizia Locale che vuole essere “prossima” alla gente, non solo come ente sanzionatore ma come punto di riferimento per la sicurezza urbana e la civile convivenza tra il lago e le pendici del Campo dei Fiori.
