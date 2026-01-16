Varese News

Varese Laghi

Welfare e giovani: confronto all’Isis Valceresio con il consigliere regionale Monti

Durante il confronto si è parlato di welfare non solo come assistenza, ma come investimento sul futuro, capace di prevenire il disagio giovanile, promuovere l’inclusione e accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro

Generico 12 Jan 2026

Si è svolto nei venerdì 16 gennaio l’incontro tra gli studenti dell’Isis Valceresio e il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare e Sanità di Regione Lombardia. Al centro del dialogo, il tema del welfare e il suo ruolo nel sostenere i giovani, la scuola e i territori.

L’incontro è stato promosso e coordinato da Cristian Posteraro, ex membro di giunta della Consulta provinciale studentesca , che ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza di creare occasioni di confronto diretto tra istituzioni e studenti. Posteraro ha evidenziato come il welfare non debba essere percepito come qualcosa di distante, ma come uno strumento concreto che incide sulle opportunità, sul benessere e sul futuro delle nuove generazioni, a partire proprio dal contesto scolastico.

Durante il confronto si è parlato di welfare non solo come assistenza, ma come investimento sul futuro, capace di prevenire il disagio giovanile, promuovere l’inclusione e accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della salute mentale e al ruolo della scuola come presidio fondamentale di welfare educativo.

Posteraro ci tiene a sottolineare che la scuola deve rimanere uno spazio libero, aperto al dialogo e al confronto tra idee diverse, senza alcuna forma di propaganda o imposizione ideologica. «La scuola è il luogo del confronto libero: è dall’ascolto di idee diverse che nasce una cittadinanza consapevole», ha affermato, richiamando il valore educativo del pluralismo e del dialogo.

Il consigliere Monti ha ribadito l’impegno di Regione Lombardia nel rafforzare i servizi territoriali e nel rendere il territorio sempre più attrattivo per i giovani, favorendo il legame tra formazione, lavoro e comunità locali.

Generico 12 Jan 2026

Posteraro ha infine ringraziato la scuola per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata e, in particolare, la dirigente Sferlazza per l’attenzione verso percorsi di educazione civica e partecipazione. È stato inoltre annunciato che il percorso di confronto proseguirà con la partecipazione di altri esponenti istituzionali di diverso orientamento politico, tra cui Alessandro Alfieri, a conferma della volontà di offrire agli studenti un dialogo pluralista e costruttivo.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.