Welfare e giovani: confronto all’Isis Valceresio con il consigliere regionale Monti
Durante il confronto si è parlato di welfare non solo come assistenza, ma come investimento sul futuro, capace di prevenire il disagio giovanile, promuovere l’inclusione e accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro
Si è svolto nei venerdì 16 gennaio l’incontro tra gli studenti dell’Isis Valceresio e il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare e Sanità di Regione Lombardia. Al centro del dialogo, il tema del welfare e il suo ruolo nel sostenere i giovani, la scuola e i territori.
L’incontro è stato promosso e coordinato da Cristian Posteraro, ex membro di giunta della Consulta provinciale studentesca , che ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza di creare occasioni di confronto diretto tra istituzioni e studenti. Posteraro ha evidenziato come il welfare non debba essere percepito come qualcosa di distante, ma come uno strumento concreto che incide sulle opportunità, sul benessere e sul futuro delle nuove generazioni, a partire proprio dal contesto scolastico.
Durante il confronto si è parlato di welfare non solo come assistenza, ma come investimento sul futuro, capace di prevenire il disagio giovanile, promuovere l’inclusione e accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della salute mentale e al ruolo della scuola come presidio fondamentale di welfare educativo.
Posteraro ci tiene a sottolineare che la scuola deve rimanere uno spazio libero, aperto al dialogo e al confronto tra idee diverse, senza alcuna forma di propaganda o imposizione ideologica. «La scuola è il luogo del confronto libero: è dall’ascolto di idee diverse che nasce una cittadinanza consapevole», ha affermato, richiamando il valore educativo del pluralismo e del dialogo.
Il consigliere Monti ha ribadito l’impegno di Regione Lombardia nel rafforzare i servizi territoriali e nel rendere il territorio sempre più attrattivo per i giovani, favorendo il legame tra formazione, lavoro e comunità locali.
Posteraro ha infine ringraziato la scuola per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata e, in particolare, la dirigente Sferlazza per l’attenzione verso percorsi di educazione civica e partecipazione. È stato inoltre annunciato che il percorso di confronto proseguirà con la partecipazione di altri esponenti istituzionali di diverso orientamento politico, tra cui Alessandro Alfieri, a conferma della volontà di offrire agli studenti un dialogo pluralista e costruttivo.
