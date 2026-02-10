A Brunello raddoppia la sfida al tavolo verde: arrivano i tornei di Burraco tra gusto e solidarietà

La Pro Loco di Brunello, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, annuncia il nuovo ciclo di tornei di Burraco che animeranno i locali dell’oratorio di via Verdi 19 nelle prossime domeniche di marzo.

Si tratta di un’iniziativa pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, strutturata su due giornate distinte ma collegate tra loro da uno speciale trofeo finale.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 1 marzo con il Torneo Rosso. Alle ore 12.30 i partecipanti si siederanno a tavola per un pranzo a base di pisarei e faso e torta di Vigolo, piatti scelti per onorare la tradizione gastronomica prima di lasciare spazio, alle ore 15.00, alla distribuzione delle carte e all’inizio delle partite.

La manifestazione proseguirà poi domenica 15 marzo con il Torneo Nero. In questa seconda occasione il menù del pranzo proporrà due diversi tipi di linguine accompagnati dai classici anicini. Sebbene ogni singola giornata preveda premiazioni per i primi tre classificati e un riconoscimento speciale alla prima coppia brunellese, l’organizzazione ha previsto un ulteriore incentivo alla partecipazione: le coppie che prenderanno parte a entrambi i tornei potranno infatti concorrere all’assegnazione di un trofeo complessivo che premierà la costanza e i risultati ottenuti nell’arco nelle due date.

Le quote di partecipazione sono diversificate, con tariffe agevolate per i soci Pro Loco. Per chi sceglie la formula completa comprensiva di torneo e pranzo, il costo è di 18 euro per i soci e 20 euro per i non soci. È inoltre possibile partecipare al solo torneo al costo di 5 euro, oppure optare per il solo pranzo con una quota di 15 euro per i soci e 18 euro per i non soci.

Per garantire una corretta organizzazione logistica, la prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente a ogni torneo contattando il numero 393.9252919 o consultando il sito a questo link.