A Castiglione Olona teatro, musica e fotografie per il Giorno della Memoria
Sabato 7 febbraio una serata di riflessione e cultura con uno spettacolo teatrale e una mostra fotografica dedicati alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni
La città di Castiglione Olona celebra il Giorno della Memoria con un programma di iniziative pensate per rendere omaggio alle vittime della Shoah e a tutte le persone perseguitate per motivi razziali, politici e religiosi. Un percorso di memoria che unisce teatro, musica e testimonianza storica, in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico.
L’appuntamento principale è in programma sabato 7 febbraio 2026, alle 21.00, negli ambienti affrescati dell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi, che ospiteranno lo spettacolo teatrale “Quando spensero le stelle”, curato e realizzato da Pro Loco Castiglione Olona – Connessioni Teatro.
Lo spettacolo teatrale
La rappresentazione affronta in modo diretto e intenso il tema della Shoah, ponendo una domanda che diventa filo conduttore della narrazione: «Cosa accadrebbe se ci strappassero ai nostri cari, se bruciassero le nostre fotografie, i nostri libri, la nostra memoria?». Attraverso parole e immagini, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla perdita, sulla disumanizzazione e sull’importanza del ricordo come atto di responsabilità collettiva.
Musica e testimonianza storica
La serata sarà introdotta da un intermezzo musicale a cura dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” di Castiglione Olona, che accompagnerà il pubblico in un clima di raccoglimento e ascolto.
Prima e dopo lo spettacolo sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Varese 1943: la cacciata degli ebrei del Varesotto”, esposizione didattica curata da ANPI Castiglione Olona e ANPI provinciale di Varese, allestita negli stessi spazi dell’ex Sala Consiliare. Un percorso visivo che ricostruisce una pagina drammatica della storia locale, inserendola nel più ampio contesto delle persecuzioni nazifasciste.
Ingresso libero
Le iniziative, organizzate dal Comune di Castiglione Olona, sono a ingresso libero, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un momento di memoria condivisa e di riflessione sul valore della storia e dei diritti umani.
