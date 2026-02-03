A Ferno il secondo appuntamento del ciclo su sanità e diritti
Un ciclo di incontri per conoscere potenzialità e servizi a disposizione dei cittadini, individuare criticità, condividere riflessioni e proposte. Nel prossimo incontro il ricercatore Angelo Barbato e la pediatra Chiara Di Francesco
Dall’importanza di difendere il diritto alla salute alle privatizzazioni attuali e future, dagli sportelli SOS, strumenti fondamentali in soccorso alla “piaga” delle liste d’attesa, alle case di comunità con uno sguardo a quella di Lonate Pozzolo.
Questi sono stati i principali temi toccati venerdì 30 gennaio nella prima serata di informazione, ascolto e partecipazione dedicata al tema della sanità promossa dal gruppo consiliare Cambiare Ferno con la collaborazione di Medicina Democratica, Spi Cgil e Alleanza Cooperativa San Martino.
Al primo appuntamento hanno partecipato come relatori Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, e Giampietro Camatta, della segreteria di Spi Cgil provinciale, che ha sottolineato proprio l’importanza di strutture come le case di comunità in un’ottica di prevenzione che eviterebbe l’ospedalizzazione di tante persone, soprattutto anziane e fragili. La serata è stata moderata da Nunzia Demurtas, consigliera comunale del gruppo Cambiare Ferno.
«L’obiettivo di questi incontri è informare sulla situazione sanitaria a livello territoriale, nell’ottica di conoscere le potenzialità e le criticità, i servizi che sono a disposizione dei nostri cittadini e condividere riflessioni e proposte» spiegano i promotori.
La seconda serata si terrà venerdì 13 febbraio alle 21, sempre alla Cooperativa San Martino (via Giuseppe Mazzini 16, Ferno) con la presenza come relatori di Angelo Barbato, ricercatore dell’Istituto Mario Negri e membro del Forum per il Diritto alla Salute, che parlerà di “Diritto alla salute e futuro della sanità territoriale: case della comunità e servizi socio-sanitari territoriali”, e di Chiara Di Francesco, pediatra operante per diversi anni nel territorio fernese, che parlerà dei progetti del “Centro per la salute delle bambine e dei bambini onlus: comunità intera in cammino per una buona partenza nei primi mille giorni di vita di un bambino”.
