A Gazzada Schianno il Carnevale raddoppia: due giorni di festa in paese
Due appuntamenti il 19 e il 21 febbraio tra il cortile della scuola di via Matteotti e piazza Galvaligi. In programma uno spettacolo di burattini per bambini e un evento con artisti di strada per tutte le età
A Gazzada Schianno il Carnevale si festeggia con un doppio appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Il 19 e il 21 febbraio il Comune propone due spettacoli diversi, tra burattini e arte di strada. Il programma è raccolto sotto lo slogan: “A Carnevale doppio spettacolo vale”
Il 19 febbraio burattini nel cortile della scuola
Il primo appuntamento è in calendario giovedì 19 febbraio alle ore 15.30 nel cortile interno dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola”, con ingresso dal cancello della Biblioteca comunale in via G. Matteotti 13.
In scena lo spettacolo di burattini “Arlecchino, Pulcinella e Bibitello”, a cura di APS Amaltheatro ETS, rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà comunque all’interno della struttura.
Il 21 febbraio artisti di strada in piazza Galvaligi
Il secondo appuntamento è previsto sabato 21 febbraio alle ore 10.30 in piazza Galvaligi. Protagonisti saranno gli artisti di strada, con uno spettacolo a cura di Impronte Creative SSD pensato per tutte le età. Giocoleria, animazione e momenti di intrattenimento trasformeranno la piazza in uno spazio di festa aperto a tutta la cittadinanza. In questo caso, in caso di pioggia l’evento verrà rimandato.
Durante i due giorni di festa verranno offerte le chiacchiere da Pro Loco, Alpini e AVIS.
