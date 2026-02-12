A Luino l’ultimo saluto a Giancarlo Galli, la famiglia apre una raccolta fondi per il rifugio
La moglie Piera e i parenti hanno chiesto che eventuali offerte in sua memoria siano destinate alla struttura che per anni è stata il centro del suo impegno a difesa degli animali
La famiglia di Giancarlo Galli ha aperto una sottoscrizione a favore del Rifugio Animali Felici, la realtà a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Un modo concreto per ricordarlo, sostenendo quella casa per animali senza voce che lui stesso aveva contribuito a far crescere.
Galli, scomparso il 10 febbraio, scorsi all’età di 86 anni, è stato per molti un punto di riferimento nel Luinese. Da decenni si prendeva cura degli animali abbandonati, difendendo con coerenza e determinazione il rispetto per ogni forma di vita. Come ricordato anche nei messaggi di cordoglio di queste ore, lascia l’immagine di un uomo dai principi solidi, capace di non voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza.
I funerali si terranno venerdì 13 febbraio alle 15.45 nella chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, preceduti dalla recita del rosario alle 15.30. Al termine della cerimonia seguirà la cremazione.
Nel manifesto funebre, la moglie Piera e i parenti hanno voluto indicare con chiarezza la volontà di trasformare il dolore in un gesto di sostegno.
Eventuali offerte in sua memoria saranno devolute al Rifugio Animali Felici.
Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico ai seguenti IBAN:
CH19 0900 0000 6940 11330
IT04 L 05696 50400 0000 20700 X42
Nel corso degli anni Giancarlo Galli è diventato un punto fermo per tanti volontari e per le famiglie che si sono rivolte al rifugio. «Gli animali non hanno voce, dobbiamo essere noi a difenderli», ripeteva spesso a chi lo affiancava nelle attività quotidiane.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.