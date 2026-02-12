A Luino l’ultimo saluto a Giancarlo Galli, la famiglia apre una raccolta fondi per il rifugio

La famiglia di Giancarlo Galli ha aperto una sottoscrizione a favore del Rifugio Animali Felici, la realtà a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Un modo concreto per ricordarlo, sostenendo quella casa per animali senza voce che lui stesso aveva contribuito a far crescere.

Galli, scomparso il 10 febbraio, scorsi all’età di 86 anni, è stato per molti un punto di riferimento nel Luinese. Da decenni si prendeva cura degli animali abbandonati, difendendo con coerenza e determinazione il rispetto per ogni forma di vita. Come ricordato anche nei messaggi di cordoglio di queste ore, lascia l’immagine di un uomo dai principi solidi, capace di non voltarsi dall’altra parte di fronte alla sofferenza.

I funerali si terranno venerdì 13 febbraio alle 15.45 nella chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, preceduti dalla recita del rosario alle 15.30. Al termine della cerimonia seguirà la cremazione.

Nel manifesto funebre, la moglie Piera e i parenti hanno voluto indicare con chiarezza la volontà di trasformare il dolore in un gesto di sostegno.

Eventuali offerte in sua memoria saranno devolute al Rifugio Animali Felici.

Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico ai seguenti IBAN:

CH19 0900 0000 6940 11330

IT04 L 05696 50400 0000 20700 X42

Nel corso degli anni Giancarlo Galli è diventato un punto fermo per tanti volontari e per le famiglie che si sono rivolte al rifugio. «Gli animali non hanno voce, dobbiamo essere noi a difenderli», ripeteva spesso a chi lo affiancava nelle attività quotidiane.