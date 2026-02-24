A Luino una serata di preghiere e testimonianze sulla Nigeria

Si svolgerà anche a Luino la celebrazione 2026 della Giornata Mondiale di Preghiera preparata dalle donne cristiane della Nigeria. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo alle 20:30, presso la Chiesa del Carmine. Si tratta di una iniziativa ecumenica che si svolge da 130 anni in 108 nazioni durante la prima settimana di marzo.

Al centro dell’incontro ci sarà la realtà di una nazione segnata da oppressione sociale, povertà e persecuzione religiosa. I dati riportati nella liturgia proposta indicano che ogni anno in Nigeria vengono uccisi in media 5mila cristiani, una cifra che rappresenta il 72% della quota mondiale. Attraverso descrizioni e testimonianze, le promotrici intendono comunicare una condizione di sofferenza, ma anche di speranza in un futuro di dignità e sicurezza.

Il testo biblico scelto per l’edizione corrente è tratto dal Vangelo di Matteo: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro». La meditazione su queste parole sarà curata da Maria Grazia Marchini, docente dell’Università dell’Insubria.