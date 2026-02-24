A Mercallo un corso per imparare a salvare i bambini dal soffocamento

Il Comune di Mercallo promuove un corso di disostruzione delle vie aeree pediatriche aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per martedì 3 marzo alle 20:45 alla sala polivalente di via Prandoni 97. Sono ancora disponibili alcuni posti: è quindi possibile iscriversi anche in questi giorni.

Il corso sarà tenuto da istruttori Anpas e Areu del Corpo volontari Ambulanza (Cva) di Angera, realtà che da anni si impegna sul territorio per formare le persone alle principali tecniche di soccorso che possono fare la differenza in caso di emergenza.

Un gesto che può salvare la vita

L’obiettivo della serata è fornire ai partecipanti le competenze di base per intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini e nei lattanti. Durante l’incontro verranno illustrate le manovre da eseguire in caso di soffocamento, con spiegazioni pratiche e indicazioni utili per riconoscere tempestivamente i segnali di pericolo.

Iscrizione obbligatoria

La partecipazione è gratuita, con possibilità di lasciare un’offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione. L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata attraverso il sito del Cva di Angera.

Per informazioni è possibile contattare il C.V.A. Angera al numero 371 1865651 oppure scrivere a istruzione@cva-angera.it