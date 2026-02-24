A Mercallo un corso per imparare a usare il defibrillatore
Il corso, tenuto dagli istruttori AREU del Corpo Volontari Ambulanza di Angera, consente di ottenere la certificazione prevista dalla normativa nazionale e regionale
Il Comune di Mercallo propone una nuova opportunità di formazione dedicata alla sicurezza: martedì 17 marzo alle 19.00, alla sala polivalente di via Prandoni 97, si terrà il corso Blsd per l’uso del defibrillatore. Un percorso che permette di ottenere l’attestato valido ai sensi della normativa vigente e che sarà tenuto da istruttori Areu del Corpo volontari Ambulanza (Cva) di Angera.
Un corso certificato
Il percorso formativo prevede il rilascio di attestato ai sensi della Legge 120 del 3 aprile 2001 e delle successive delibere regionali. Una certificazione necessaria anche per chi opera in ambito sportivo o in contesti dove è richiesta la presenza di personale abilitato all’utilizzo del Dae.
Durante la serata verranno affrontati sia gli aspetti teorici sia le prove pratiche, con simulazioni guidate dagli istruttori.
Iscrizioni ancora aperte
Per informazioni su costi e modalità di partecipazione è necessario scrivere alla biblioteca comunale all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.va.it. Visto che ci sono ancora alcuni posti disponibili, è possibile iscriversi anche in questi giorni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.