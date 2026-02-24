Varese News

Varese Laghi

A Mercallo un corso per imparare a usare il defibrillatore

Il corso, tenuto dagli istruttori AREU del Corpo Volontari Ambulanza di Angera, consente di ottenere la certificazione prevista dalla normativa nazionale e regionale

Varie

Il Comune di Mercallo propone una nuova opportunità di formazione dedicata alla sicurezza: martedì 17 marzo alle 19.00, alla sala polivalente di via Prandoni 97, si terrà il corso Blsd per l’uso del defibrillatore. Un percorso che permette di ottenere l’attestato valido ai sensi della normativa vigente e che sarà tenuto da istruttori Areu del Corpo volontari Ambulanza (Cva) di Angera.

Un corso certificato

Il percorso formativo prevede il rilascio di attestato ai sensi della Legge 120 del 3 aprile 2001 e delle successive delibere regionali. Una certificazione necessaria anche per chi opera in ambito sportivo o in contesti dove è richiesta la presenza di personale abilitato all’utilizzo del Dae.

Durante la serata verranno affrontati sia gli aspetti teorici sia le prove pratiche, con simulazioni guidate dagli istruttori.

Iscrizioni ancora aperte

Per informazioni su costi e modalità di partecipazione è necessario scrivere alla biblioteca comunale all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.va.it. Visto che ci sono ancora alcuni posti disponibili, è possibile iscriversi anche in questi giorni.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.