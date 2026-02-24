A Mercallo un corso per imparare a usare il defibrillatore

Il Comune di Mercallo propone una nuova opportunità di formazione dedicata alla sicurezza: martedì 17 marzo alle 19.00, alla sala polivalente di via Prandoni 97, si terrà il corso Blsd per l’uso del defibrillatore. Un percorso che permette di ottenere l’attestato valido ai sensi della normativa vigente e che sarà tenuto da istruttori Areu del Corpo volontari Ambulanza (Cva) di Angera.

Un corso certificato

Il percorso formativo prevede il rilascio di attestato ai sensi della Legge 120 del 3 aprile 2001 e delle successive delibere regionali. Una certificazione necessaria anche per chi opera in ambito sportivo o in contesti dove è richiesta la presenza di personale abilitato all’utilizzo del Dae.

Durante la serata verranno affrontati sia gli aspetti teorici sia le prove pratiche, con simulazioni guidate dagli istruttori.

Iscrizioni ancora aperte

Per informazioni su costi e modalità di partecipazione è necessario scrivere alla biblioteca comunale all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.va.it. Visto che ci sono ancora alcuni posti disponibili, è possibile iscriversi anche in questi giorni.