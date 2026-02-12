A Palazzo Viani Dugnani a Verbania la performance di EgriBiancoDanza

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 16.30, le sale di Palazzo Viani Dugnani (via Ruga 44, Verbania) ospiteranno una performance della compagnia EgriBiancoDanza.

L’intervento coreografico si inserisce in dialogo con la mostra “Alla riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy”, creando un intreccio tra linguaggi espressivi differenti: arti visive e danza contemporanea.

Foto di repertorio

In occasione dei festeggiamenti per i cento anni della fondatrice e coreografa Susanna Egri, la compagnia animerà gli spazi museali con una coreografia al femminile, scandita dal ritmo del valzer. Il percorso intende valorizzare la figura della donna attraverso un suggestivo parallelismo tra volto e movimento, tra immagine e gesto, trasformando l’esperienza espositiva in un momento performativo e immersivo.

Un appuntamento che unisce arte e danza, offrendo al pubblico un’occasione di fruizione culturale inedita e coinvolgente.