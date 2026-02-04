A Radio Missione Francescana si parla di idroterapia
Maurizia Bonetti, osteopata D.o., osteopata pediatrico, Direttore della scuola di Osteopatia di Busto Arsizio, osteopata della Nazionale Italiana di Kendo, sarà intervistata venerdì 6 febbraio
Maurizia Bonetti, osteopata D.o., osteopata pediatrico, massoterapista ed idroterapista, Direttore della scuola di Osteopatia di Busto Arsizio, osteopata della Nazionale Italiana di Kendo, sarà intervistata a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 11.10. Il titolo della trasmissione “Dal neonato alla grande eta’ , l’idroterapia è salutare” . Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 8 febbraio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è:
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende
– Varese.
– 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
