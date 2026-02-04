A Radio Missione Francescana si parla di idroterapia

Varese News

Maurizia Bonetti, osteopata D.o., osteopata pediatrico, Direttore della scuola di Osteopatia di Busto Arsizio, osteopata della Nazionale Italiana di Kendo, sarà intervistata venerdì 6 febbraio

Generico 02 Feb 2026

Maurizia Bonetti, osteopata D.o., osteopata pediatrico, massoterapista ed idroterapista, Direttore della scuola di Osteopatia di Busto Arsizio, osteopata della Nazionale Italiana di Kendo, sarà intervistata a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 11.10. Il titolo della trasmissione “Dal neonato alla grande eta’ , l’idroterapia è salutare” . Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 8 febbraio 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è:
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende
– Varese.
– 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 04 Febbraio 2026
