A Radio Missione Francescana si parla di prevenzione cardiovascolare
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana - Medicina venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Luana Castiglioni, dirigente medico presso la medicina 1 dell'ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Luana Castiglioni , dirigente medico presso la medicina 1 dell’ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi. Titolo della trasmissione “Prevenzione cardiovascolare : il ruolo del colesterolo “ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 1 marzo 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola
http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.