A Saronno una doppia commissione per discutere il futuro assetto del parco ex Isotta Fraschini
Giovedì 12 febbraio alle 18 riunione aperta a cittadini e associazioni, con diretta streaming su Civicam, per discutere le regole che definiranno utilizzo e governance del nuovo parco cittadino
Doppia convocazione, stesso tema: il futuro del parco dell’ex Isotta Fraschini arriva in commissione a Saronno. Giovedì 12 febbraio alle 18, nell’Aula Magna del Comune, si riuniranno in seduta congiunta la Commissione “Urbanistica e rigenerazione urbana” e la Commissione “Infrastrutture, Transizione ecologica e Ambiente” per affrontare due nodi centrali del progetto: il regime giuridico dell’area e il regolamento di gestione, attività e animazione del nuovo parco pubblico previsto nel progetto di rigenerazione urbana dell’area industriale.
Il nodo della gestione del futuro parco
Il confronto in commissione si inserisce nel più ampio dibattito sul progetto di rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini, uno degli interventi urbanistici più rilevanti per la città. Ora l’attenzione si concentra sulla natura giuridica dell’area verde e sulle modalità con cui sarà gestita: chi ne avrà la proprietà, la responsabilità, quali attività saranno consentite, come verranno organizzate eventuali iniziative culturali, sportive o aggregative e con quali regole. Un passaggio non tanto tecnico (il parco ancora non c’è), ma soprattutto politico, perché definirà gli orientamenti per il modello di governance di uno spazio destinato a diventare uno dei principali polmoni verdi cittadini.
Seduta aperta e diretta streaming
La riunione delle due commissioni potrà essere seguita come di consueto in presenza o in diretta su Civicam. Sono invitati a partecipare anche cittadini, associazioni e movimenti, dal momento che si tratta di un tema che tocca direttamente la comunità saronnese.
Oltre ai componenti delle commissioni e ai capigruppo, sono stati invitati la sindaca e gli assessori competenti, tra cui Nicola Gilardoni, Laura De Cristofaro e Mauro Lattuada.
Il confronto del 12 febbraio rappresenta dunque un passaggio chiave per capire quale sarà l’orientamento per la gestione del futuro parco ex Isotta Fraschini, un pezzo importante del progetto di trasformazione dell’area che continua a far discutere città e forze politiche.
