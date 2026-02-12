A Varese Corsi oltre 2500 iscritti in tre settimane: debutta il nuovo catalogo primavera con 300 corsi
Cresce l’interesse in tutta la provincia per i percorsi dedicati a cucina, benessere, arte e sport, con nuove proposte pensate per la bella stagione e attività anche all’aria aperta
Oltre 2500 iscrizioni in appena tre settimane e un nuovo catalogo con circa 300 corsi pronti a partire tra marzo, aprile e maggio. Varese Corsi inaugura la stagione 2026 con numeri in forte crescita e lancia per la prima volta il Catalogo Primavera, un’edizione speciale che amplia ulteriormente l’offerta formativa sul territorio.
L’interesse registrato fin dai primi giorni ha coinvolto persone provenienti da tutta la provincia, confermando il ruolo di Varese Corsi come punto di riferimento per la formazione e il tempo libero. L’organizzazione ha così deciso di rafforzare la proposta con un nuovo pacchetto di corsi pensati per la stagione primaverile, periodo tradizionalmente ricco di iniziative e voglia di mettersi in gioco.
Un catalogo dedicato alla Primavera
Tra le novità figurano Candele: creazione e decorazione – Edizione Pasqua, Primavera e Festa della Mamma, Uova e coniglietti di Pasqua: workshop di ceramica e il corso di Colomba pasquale. Con l’arrivo della bella stagione, l’offerta si arricchisce anche di proposte culinarie tipiche della bella stagione, grazie a corsi come Apericorso: Fingerfood estivi, Barbecue e birra: binomio perfetto e Barbecue orientale. Accanto ai percorsi stagionali, si amplia ulteriormente l’area dedicata al benessere psicofisico, sempre più centrale nell’offerta di Varese Corsi. Crescono i corsi legati alla cura della persona e alla gestione delle emozioni, come Fiori di Bach: proprietà e usi, Oleoliti naturali, per chi desidera creare cosmetici naturali, e Saponificazione artigianale con tecnica a freddo. A queste proposte si affiancano i percorsi dedicati alla Paura di volare e all’utilizzo dei Simulatori di volo come Boeing 737 o Airbus A320, soluzioni ottime per chi desidera gestire le proprie insicurezze ad alta quota o semplicemente vivere un’esperienza unica e mozzafiato.
Il catalogo continua a fondarsi sui pilastri storici di Varese Corsi: la cucina, il benessere psicofisico, lo sport e il fitness — che comprendono yoga, pilates e nuove proposte come equitazione — l’arte con pittura e fotografia e un’ampia proposta culturale che spazia dalla storia dell’arte al cinema, con percorsi come il Cineforum: guida alla lettura del film. Con la nuova programmazione, raggiungono quota 140 gli insegnanti coinvolti nei percorsi formativi, distribuiti in 35 sedi e supportati da una rete di 29 partner, che rafforza anno dopo anno il legame di Varese Corsi con il territorio. Anche per questa speciale edizione primavera sono previste riduzioni del 15% per studenti, over 70, disoccupati, persone con invalidità civile (dal 45%) o invalidità sul lavoro (oltre il 33%).
Per scoprire tutti i corsi e iscriversi è possibile visitare il sito ufficiale www.varese-corsi.it e scaricare il Catalogo Primavera 2026 oppure recarsi in segreteria presso la sede di Piazza Motta, 4 a Varese.
