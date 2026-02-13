A Varese il gazebo del Partito Democratico per dire “No” al referendum sulla giustizia

Il Partito Democratico di Varese organizza un gazebo informativo per dire No al referendum sulla giustizia proposto dal governo guidato da Giorgia Meloni. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, dalle 10:30 alle 12:30, in Corso Matteotti, nel centro cittadino.

L’iniziativa, spiegano dal circolo varesino, sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza per approfondire i contenuti del referendum e illustrare le ragioni della contrarietà del partito.

Le ragioni del No

«Crediamo che la giustizia non possa essere oggetto di interventi che ne mettano in discussione l’equilibrio istituzionale, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, principi fondamentali della nostra democrazia e della Costituzione» spiegano dal Partito Democratico di Varese.

Secondo gli organizzatori, il presidio in centro città vuole offrire informazioni puntuali e creare uno spazio di dialogo diretto con i cittadini, in vista del voto referendario.

Un confronto aperto in centro città

L’invito è rivolto a tutte e tutti, con l’obiettivo di «informarsi, confrontarsi e difendere insieme i valori di uno Stato di diritto fondato sulla tutela dei diritti e delle garanzie per ogni cittadino» sottolineano dal Pd locale.

Il gazebo resterà aperto per due ore e sarà accessibile liberamente a chiunque voglia chiedere chiarimenti o esprimere il proprio punto di vista.