A Varese il gazebo del Partito Democratico per dire “No” al referendum sulla giustizia
Domenica 15 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 il Partito Democratico varesino sarà in Corso Matteotti per un momento di confronto pubblico sui contenuti del referendum sulla giustizia promosso dal governo
Il Partito Democratico di Varese organizza un gazebo informativo per dire No al referendum sulla giustizia proposto dal governo guidato da Giorgia Meloni. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, dalle 10:30 alle 12:30, in Corso Matteotti, nel centro cittadino.
L’iniziativa, spiegano dal circolo varesino, sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza per approfondire i contenuti del referendum e illustrare le ragioni della contrarietà del partito.
Le ragioni del No
«Crediamo che la giustizia non possa essere oggetto di interventi che ne mettano in discussione l’equilibrio istituzionale, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, principi fondamentali della nostra democrazia e della Costituzione» spiegano dal Partito Democratico di Varese.
Secondo gli organizzatori, il presidio in centro città vuole offrire informazioni puntuali e creare uno spazio di dialogo diretto con i cittadini, in vista del voto referendario.
Un confronto aperto in centro città
L’invito è rivolto a tutte e tutti, con l’obiettivo di «informarsi, confrontarsi e difendere insieme i valori di uno Stato di diritto fondato sulla tutela dei diritti e delle garanzie per ogni cittadino» sottolineano dal Pd locale.
Il gazebo resterà aperto per due ore e sarà accessibile liberamente a chiunque voglia chiedere chiarimenti o esprimere il proprio punto di vista.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.