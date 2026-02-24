A Varese in Piazza Monte Grappa un presidio per i quattro anni di guerra in Ucraina

La comunità ucraina a Varese ha ricordato i quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina con un presidio che si è svolto martedì 24 febbraio alle 14 in Piazza Monte Grappa.

A promuoverla è stata l’Associazione Anna Sofia, che aveva lanciato un appello alla comunità ucraina presente in città e in Italia per ritrovarsi insieme e rendere omaggio a chi è stato colpito dal conflitto.

In tanti hanno risposto all’appello: e nella piazza cuore di Varese si sono riuniti cittadini e famiglie per condividere un momento di silenzio e ricordare. Durante l’evento è stato osservato un minuto di raccoglimento per i caduti, è risuonato l’inno ucraino e sono state pronunciate alcune parole in italiano e in ucraino.