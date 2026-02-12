Accordo tra AREU e ASST Sette Laghi per potenziare l’assistenza domiciliare dei pazienti del Pronto soccorso

Un nuovo passo verso una gestione più efficace e territoriale dell’emergenza-urgenza. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e l’ASST Sette Laghi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’implementazione e il miglioramento delle attività dei Team di Risposta Rapida Domiciliare (TRRD), con l’obiettivo di rafforzare la presa in carico dei pazienti del Pronto soccorso inviati al domicilio.

L’accordo, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi, disciplina una collaborazione triennale finalizzata a rendere più strutturato e tecnologicamente integrato il percorso di assistenza domiciliare, in particolare per i pazienti fragili.

Ridurre accessi impropri e ricoveri

Il protocollo nasce nell’ambito delle strategie regionali per contrastare il sovraffollamento dei Pronto soccorso e favorire l’integrazione tra sistema dell’emergenza territoriale e rete ospedaliera. Tra le finalità condivise vi è la riduzione dell’utilizzo inappropriato delle risorse di emergenza-urgenza, intercettando i bisogni di cura non urgenti e orientandoli verso i servizi territoriali, senza compromettere la qualità dell’assistenza.

Parallelamente, l’intesa punta a diminuire l’ospedalizzazione – accesso in PS e successivo ricovero – soprattutto per i soggetti più fragili, promuovendo l’home treatment anche attraverso l’intervento di un team dedicato alle visite domiciliari

L’“Osservazione Breve Intensiva Virtuale”

Cuore del progetto è il potenziamento dei Team di Risposta Rapida Domiciliare, squadre composte da un medico e un infermiere, che seguono direttamente al domicilio i pazienti presi in carico dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo e inseriti in un percorso di Osservazione Breve Intensiva “virtuale”. Dalla loro attivazione sono circa 500 le persone entrate in questo modello di cura con ottimi esiti sul fronte del recupero.

Il modello prevede la presa in carico del paziente a casa, con rivalutazioni in videochiamata e, quando necessario, visite domiciliari, garantendo continuità terapeutica e monitoraggio clinico anche dopo la dimissione. Al termine della valutazione, il paziente viene riaffidato al medico di medicina generale e ai servizi territoriali eventualmente già attivi

L’utilizzo dell’applicativo CMU

Elemento qualificante della collaborazione è l’accesso, da parte del personale coinvolto, all’applicativo informatico “CMU” di AREU, comprensivo dei moduli dedicati alle attività dei TRRD .

Si tratta di una piattaforma web-based, concessa in licenza d’uso ad ASST Sette Laghi, che consente la gestione e il monitoraggio dei casi presi in carico, integrandosi con i percorsi della Centrale Medica Integrata e con il numero europeo armonizzato 116117 per le cure non urgenti

L’applicativo, ospitato su server di proprietà AREU, permette di seguire il paziente nel percorso domiciliare, garantendo tracciabilità degli interventi, condivisione delle informazioni cliniche e maggiore coordinamento tra ospedale e territorio.

AREU si impegna inoltre a formare i medici dei TRRD sui protocolli operativi condivisi, sull’organizzazione del servizio e sull’utilizzo degli strumenti informatici, con l’obiettivo di consolidare competenze e assicurare una presa in carico efficace e integrata del paziente fragile.

Un modello orientato al territorio

Il protocollo, della durata di tre anni, si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione del sistema sociosanitario lombardo, che punta a rafforzare il legame tra emergenza, ospedale e cure primarie.

Attraverso l’integrazione tra TRRD, Centrale Medica Integrata e rete territoriale, l’obiettivo è offrire ai cittadini una risposta più appropriata, tempestiva e vicina al domicilio, riducendo accessi evitabili in Pronto soccorso e favorendo percorsi di cura più sostenibili.

Una collaborazione che, grazie al supporto tecnologico e organizzativo di AREU e all’esperienza clinica dell’ASST Sette Laghi, mira a rendere strutturale un modello di assistenza domiciliare avanzata, capace di accompagnare il paziente nel recupero e nella continuità delle cure direttamente a casa.