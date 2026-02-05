Varese News

Addio a Ersilia Landoni, vedova del professor Attilio Cannella

Cannella era figura molto nota nel panorama scolastico e culturale di Varese e provincia: alla sua scomparsa, avvenuta a Varese nel 2005, gli ex-alunni costituirono spontaneamente un'associazione

Si è spenta martedì 4 febbraio a Malnate, all’età di novant’anni, Ersilia Landoni vedova Cannella. A darne il triste annuncio sono le figlie Laura, Silvia e Roberta con le rispettive famiglie.

Ersilia Landoni era la vedova del professor Attilio Cannella, figura molto nota nel panorama scolastico e culturale di Varese e provincia. Nato a Palermo nel 1928, Cannella ha dedicato decenni dell’insegnamento alle materie letterarie nelle scuole medie superiori del territorio, lasciando un segno indelebile in generazioni di studenti. Autore di manuali scolastici e monografie didattiche su autori come Goldoni, Verga e Tozzi, il professore ha anche curato introduzioni a opere letterarie di diversi scrittori italiani. Al suo libro “L’idea e la parola”, pubblicato postumo, è stato dedicato un sito.

Alla sua scomparsa, avvenuta a Varese nel 2005, gli ex-alunni costituirono spontaneamente un’associazione raccogliendo fondi per istituire borse di studio in sua memoria, testimonianza dell’affetto e della stima che il docente aveva saputo conquistare, e  alla cerimonia di consegna delle stesse ha spesso partecipato la signora Landoni.

I funerali di Ersilia Landoni si terranno venerdì 6 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Malnate.

