Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Aggressione a Lonate Pozzolo, due persone ferite in via 2 Giugno

L’allarme poco dopo le 20 in via 2 Giugno, nella periferia del paese in direzione Busto. Coinvolti un 18enne e un 52enne

ambulanza generica notte sos malnate

Intervento dei soccorsi nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Lonate Pozzolo per un’aggressione avvenuta in via 2 Giugno, nella zona residenziale del paese in direzione Busto Arsizio.

L’allarme è scattato poco dopo le 20. Secondo le prime informazioni, nell’episodio sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 18 anni e un uomo di 52 anni.

L’evento è stato classificato in codice giallo: i due sono stati soccorsi dal personale sanitario e le loro condizioni non risultano al momento critiche.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.