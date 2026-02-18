Aggressione a Lonate Pozzolo, due persone ferite in via 2 Giugno
L’allarme poco dopo le 20 in via 2 Giugno, nella periferia del paese in direzione Busto. Coinvolti un 18enne e un 52enne
Intervento dei soccorsi nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Lonate Pozzolo per un’aggressione avvenuta in via 2 Giugno, nella zona residenziale del paese in direzione Busto Arsizio.
L’allarme è scattato poco dopo le 20. Secondo le prime informazioni, nell’episodio sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 18 anni e un uomo di 52 anni.
L’evento è stato classificato in codice giallo: i due sono stati soccorsi dal personale sanitario e le loro condizioni non risultano al momento critiche.
Sul posto sono intervenute due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per gli accertamenti del caso.
La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione.
