Al via il nuovo Centro per l’impiego del Tradatese nella nuova sede di Venegono pagata con i fondi del Pnrr

Porte aperte da questa mattina per il nuovo Centro per l’impiego del Tradatese che ha ripreso la sua attività dopo diverse vicissitudini e, finalmente, il trasloco in una nuova sede adeguata alle necessità del servizio.

Il centro è operativo da oggi, 5 febbraio, a Venegono Inferiore, in piazza Aldo Moro 4, e torna a essere un punto di riferimento stabile per cittadini e imprese dopo anni di soluzioni provvisorie.

Il nuovo Centro per l’Impiego servirà i comuni di Tradate, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’efficacia dei servizi legati al lavoro.

Un percorso lungo diversi anni

Il Centro per l’Impiego era stato chiuso nel 2018 e accorpato alla sede di Saronno, dopo la decisione dell’amministrazione comunale di Tradate di destinare la precedente sede all’Inps. Negli anni successivi il servizio era stato poi ospitato temporaneamente presso il Cfp di Tradate, grazie agli interventi previsti dal Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e alla collaborazione con l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

Con il tempo, anche per la necessità di liberare spazi destinati alle attività didattiche, si è resa indispensabile l’individuazione di una sede definitiva.

La nuova sede a Venegono Inferiore

La Provincia di Varese ha quindi avviato una manifestazione di interesse per l’acquisizione di un immobile idoneo sull’intero territorio della circoscrizione di Tradate. La scelta è ricaduta su un edificio a Venegono Inferiore, acquistato e ristrutturato interamente con risorse del Pnrr, tramite la Regione e la Provincia di Varese, con un investimento di 500mila euro.

L’immobile, disposto su due livelli per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati, ospita uffici ampi e una sala riunioni funzionale. La sede è facilmente raggiungibile: si trova a circa 50 metri dalla stazione ferroviaria Trenord, vicino alla Varesina e al centro del paese, ed è dotata di parcheggio comunale davanti all’ingresso.

Sinergie con il territorio

La nuova sede consentirà di ottimizzare l’erogazione dei servizi per l’impiego a favore di lavoratori e imprese dell’intera area. Un valore aggiunto è rappresentato dalla vicinanza con Officina Caffè, sede di Informalavoro e Informagiovani dell’Ambito distrettuale di Tradate, con cui è già attiva una collaborazione. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le sinergie tra percorsi formativi e servizi per il lavoro, coinvolgendo anche gli enti accreditati, ma anche quella di rendere sempre più efficace la collaborazione con i Comuni del territorio.

Verso l’inaugurazione ufficiale

L’inaugurazione formale del Centro per l’Impiego del Tradatese è prevista per la prossima primavera, ma la Provincia ha scelto di anticipare l’apertura al pubblico per superare rapidamente i disagi legati al trasferimento e garantire fin da subito servizi pienamente operativi in una struttura adeguata e funzionale.

Orari e servizi

Il centro è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30. È inoltre possibile accedere ai servizi anche nei pomeriggi dal lunedì al giovedì, previo appuntamento.

Per informazioni e contatti è disponibile il numero 0331 841774 e l’indirizzo email cpitradate@provincia.va.it.