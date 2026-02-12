Albizzate festeggia il Carnevale: sfilata, animazione e vin brulè
Dopo la partenza da piazzale Seffro il corteo attraverserà Albizzate con carri e maschere, prima dell’arrivo in centro dove sono previste animazioni e punti ristoro
Albizzate si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio di sfilata, animazione e stand gastronomici. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio 2026 con il “Carnevale Albizzatese”, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle realtà del territorio.
Il ritrovo è fissato alle 14 in piazzale Sefro. Da lì, alle 14.30, partirà la sfilata che attraverserà il paese per poi concludersi in piazza IV novembre intorno alle 15.15.
Sfilata e premiazioni
Dopo l’arrivo in centro sono previsti momenti di animazione e le premiazioni dei partecipanti. Un’occasione pensata soprattutto per i più piccoli, ma aperta a tutta la comunità, con carri, gruppi mascherati e costumi che coloreranno le vie del paese.
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Albizzate insieme al Comune, con il coinvolgimento del Comitato Genitori per Albizzate e dell’oratorio.
Frittelle, popcorn e vin brulè
Non mancherà la parte gastronomica: durante il pomeriggio sarà attiva la vendita di frittelle, popcorn, cioccolata calda e vin brulè. Al termine della sfilata l’oratorio resterà aperto, offrendo un ulteriore spazio di ritrovo per famiglie e ragazzi.
Un appuntamento ormai tradizionale per Albizzate, che anche nel 2026 punta a richiamare tante persone per vivere insieme una delle feste più attese dell’anno.
