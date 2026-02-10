Varese News

Alla Farmacia comunale di Gerenzano torna la raccolta dei farmaci per persone e famiglie in difficoltà

La raccolta si svolgerà da oggi, martedì 10 febbraio, fino a lunedì 16 febbraio. Durante tutta la settimana sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco che saranno poi consegnati da enti e associazioni alle persone bisognose

Gerenzano - Farmacia comunale

Anche quest’anno la Farmacia comunale di via 1° Maggio a Gerenzano aderisce alla Giornata di Raccolta del Farmaco, l’iniziativa solidale promossa dal Banco Farmaceutico a sostegno delle persone che vivono in condizioni di povertà sanitaria.

La raccolta si svolgerà da oggi, martedì 10 febbraio, fino a lunedì 16 febbraio. Durante tutta la settimana sarà possibile acquistare e donare farmaci da banco che verranno successivamente consegnati a enti assistenziali impegnati nella cura di persone in difficoltà.

L’iniziativa è promossa dall’Azienda Speciale Multiservizi Gerenzano, che invita la cittadinanza a partecipare con un gesto concreto di solidarietà.

La Farmacia comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, mentre il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Per informazioni è possibile contattare la farmacia al numero 02 9681531.

10 Febbraio 2026
