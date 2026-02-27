Alla Showcases Gallery di Varese “Butterflies and Mosquitoes”: la natura tra materia e segno

A Varese la natura si fa arte e riflessione con Butterflies and Mosquitoes: la natura tra materia e segno, mostra bipersonale di Enzo Fiore e Massimo Romani allestita alla Showcases Gallery, in via Felice Cavallotti 4 e in via San Martino della Battaglia 11. L’esposizione è visitabile dal 2 al 30 marzo 2026, sempre accessibile 24 ore su 24 grazie alla particolare configurazione della galleria, visibile dall’esterno come una vetrina urbana

L’evento propone un confronto inedito tra due artisti accomunati dalla formazione all’Accademia di Brera ma distinti per linguaggio e ricerca, uniti qui da un tema affascinante: l’universo entomologico.

Un dialogo tra farfalle e zanzare

Il titolo gioca su un dualismo estetico e simbolico. Da una parte la farfalla, emblema di grazia e metamorfosi; dall’altra la zanzara, presenza minuta e spesso percepita come fastidiosa, ma dotata di una vitalità ostinata.

La mostra invita il pubblico a superare lo sguardo superficiale, riscoprendo la complessità biologica e la perfezione geometrica di queste creature, trasformate in metafore visive e filosofiche.

La materia viva di Enzo Fiore

Enzo Fiore, nato a Milano nel 1968 e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1991 sotto la guida di Luciano Fabro, porta in mostra la sua inconfondibile ricerca materica

Le sue opere superano l’uso tradizionale del pigmento: muschio, foglie, radici, terra, pietre, resina e piccoli insetti entrano nella composizione, dando vita a superfici tridimensionali e vibranti. La natura non è semplicemente rappresentata, ma inglobata e trasformata in una “natura ritrovata”, sospesa tra realismo e astrazione.

Negli ultimi anni Fiore ha esposto in contesti istituzionali e progetti collettivi, tra cui “ENTOMOS: alla natura ritrovata” a Palazzo Pirelli nel 2025

L’iperrealismo concettuale di Massimo Romani

In contrapposizione alla densità materica di Fiore, Massimo Romani – nato a Novara nel 1968, anch’egli formatosi a Brera con Luciano Fabro – propone una pittura di straordinaria precisione

La sua ricerca si concentra sul dettaglio microscopico: anche la zanzara più comune diventa soggetto monumentale. Accanto al tema entomologico, nelle opere recenti compare il nastro carta dipinto a olio con tecnica iperrealista, elemento che evoca precarietà, frammentazione e tentativi di connessione tra piani diversi della realtà.

Michelangelo Pistoletto ha sottolineato come la pittura di Romani si soffermi sul concetto di fragilità e precarietà dell’uomo

Una galleria diffusa nel tessuto urbano

La mostra si inserisce nel progetto di Showcases Gallery, spazio ideato da Franco Crugnola Studio di Architettura come “galleria diffusa” permanente, incastonata nel tessuto cittadino e sempre visibile.

Un luogo trasparente e accessibile che punta a stimolare la fruizione culturale quotidiana, trasformando la vetrina in uno spazio di meditazione inattesa e di dialogo tra arte contemporanea e città

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 2303595 o +39 0332 237529, scrivere a showcases.gallery@gmail.com

o consultare il sito.