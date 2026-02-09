ALLOVEYOU JEWELS: da oltre dieci anni racconta storie attraverso gioielli semi-preziosi fatti di poesia, stile e visione

Da oltre dieci anni, a Varese, esiste un laboratorio artigianale di Fashion Jewels che ha scelto la sua cifra distintiva parlando il linguaggio del nostro tempo: quello delle immagini. Si chiama Alloveyou Jewels e nasce da una visione precisa: usare l’immaginario visivo come vera e propria materia prima per raccontare piccole storie capaci di conquistare lo sguardo e creare una connessione immediata.

Ogni gioiello diventa così un mezzo espressivo, una narrazione, un frammento poetico, un messaggio silenzioso che “parla agli occhi per raggiungere il cuore”.

Un modo nuovo di intendere il gioiello che, oltre a essere un elemento decorativo, si propone di comunicare emozioni e stati d’animo immediatamente comprensibili attraverso, appunto, il linguaggio universale e potente delle immagini.

Collane, braccialetti ma soprattutto orecchini – articolo di riferimento del brand – apprezzati per lo stile fresco e originale dei modelli e delle loro tipiche asimmetrie, per le lunghezze importanti e per la scelta di colori, forme e immagini che danno origine a gioielli esteticamente impattanti.

Elemento fondamentale delle creazioni è l’alluminio: materiale leggero, durevole e riciclabile, utilizzato come “foglio” sul quale imprimere, manualmente e senza ausilio di macchinari, i disegni e le forme che diventano in seguito le caratteristiche resine del piccolo brand, prodotte attraverso dodici passaggi e tre giorni di lavoro.

Il nome Alloveyou nasce, infatti, dall’unione di “AL” – simbolo chimico dell’alluminio – che si fonde con “love you” a evocare un’idea di amore in senso universale, inclusivo, aperto.

Un progetto creativo che intreccia design, artigianalità e sensibilità femminile e che, attraverso lo storytelling, realizza piccoli gioielli in argento 925 placcato oro, pietre dure naturali, perle, cristalli e componenti di pregio insieme alle caratteristiche resine che rendono questo brand unico e riconoscibile.

Ogni gioiello nasce lentamente, senza fretta, con una cura quasi rituale dove anche le minime imperfezioni sono parte del valore: segni distintivi di un lavoro artigianale che ne testimoniano l’autenticità e l’unicità.

“Non siamo fatti tutti uguali” è uno dei claim che racconta la filosofia di Alloveyou: una dichiarazione di artigianalità, ma anche un messaggio molto attuale di inclusività, che celebra le differenze come opportunità e bellezza.

Gioielli che parlano al cuore

“Scriviamo gioielli come versi di poesia, come fiori colorati, come note di canzone. Raccontiamo agli occhi per raggiungere il cuore.”

Un approccio che si riflette anche nel claim che accompagna il brand fin dalle origini e che più lo ha reso celebre: “Trattare con cura, portare con gioia”.

Una frase che racchiude non solo la delicatezza del prodotto, ma una visione più ampia del mondo: attenzione verso gli altri, gentilezza, rispetto, desiderio di diffondere bellezza.

La designer del progetto

Fondatrice e anima creativa di Alloveyou è Sara Giovanna Carletti, titolare di Saragiò Design che, insieme al suo percorso nel design di eventi e nel giornalismo, ha sentito l’urgenza di affiancare un progetto concreto e quotidiano fatto di ricerca, innovazione, grazia e poesia dedicato alla donna.

“Ho sempre sentito di avere tante cose da dire; con Alloveyou, posso dirle tutte”. Così si traduce il pensiero creativo della designer che, in ogni modello e in ogni collezione, sottende un suo messaggio silenzioso e sempre positivo, interprete spesso di trend, mode o atmosfere artistico-culturali.

La personalizzazione come punto di forza

Un’altra particolarità del brand risiede nella possibilità di realizzare intere collezioni o singoli gioielli su richiesta, personalizzandoli in base alle esigenze e ai desideri di chi li commissiona: occasioni speciali, ricorrenze, regali unici, ma anche gioielli per celebrare eventi aziendali, regalistica di pregio, collezioni ad hoc per negozi.

Si chiama “Be Unique” questo segmento di produzione in grado di interpretare emozioni e stati d’animo e restituirli sotto forma di gioielli facilmente leggibili e sempre coerenti con la poetica e lo stile del brand.

Dove trovare i gioielli ALLOVEYOU

I gioielli Alloveyou sono distribuiti tramite gioiellerie, concept store e negozi selezionati in Italia e all’estero, in un percorso di crescita che mantiene al centro la qualità artigianale e il racconto.

Alloveyou partecipa alle più importanti fiere internazionali italiane riservate agli operatori di settore: VicenzaOro, la cui prossima edizione sarà a settembre, e il 21, 22 e 23 febbraio a Milano Fashion & Jewels, padiglione 6, stand A30, dove i rivenditori potranno visionare e ordinare la nuova collezione Primavera/Estate 2026 per i loro punti vendita.

Il brand dispone anche di un e-commerce da cui è possibile acquistare direttamente le collezioni e, in linea con la filosofia e la poetica di Alloveyou, la ricerca del proprio gioiello può essere effettuata anche tramite il menù “shop by mood”, ovvero attraverso otto “intenzioni” alle quali il gioiello può meglio corrispondere: Amore, Gioia, Poesia, Ironia, Amicizia, Fantasia, Libertà, Audacia.

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti dal vivo: eventi dedicati ai rivenditori o alle “Allovers”, appassionate e collezioniste che vogliono conoscere da vicino il processo creativo e il mondo che ruota attorno al brand. Iscrivendosi agli eventi privati o richiedendo un appuntamento è possibile accedere allo showroom di Alloveyou, situato nel pieno centro della città.

Per conoscere i diversi appuntamenti o restare aggiornati sull’uscita di nuove collezioni o su promozioni speciali, è consigliato seguire le pagine social di Alloveyou.

Un laboratorio nato a Varese che, da oltre dieci anni, produce con la delicatezza di chi lavora a mano e con la convinzione che anche un piccolo gioiello abbia molte cose da dire.

E quindi, Alloveyou: trattare con cura, portare con gioia.

