Alveare Materia, ordini aperti per la nuova settimana di vendita
Nuova vendita dell’Alveare Materia: carni, formaggi e prodotti locali. Ordini entro martedì 24 febbraio, ritiro giovedì. Tutte le info
Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità nel segno della filiera corta.
Per questa settimana la chiusura degli ordini è fissata alla mezzanotte di martedì 24 febbraio. Il ritiro si terrà giovedì, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Il catalogo online propone come sempre una selezione di prodotti stagionali e specialità del territorio: carni, formaggi, pane e prodotti da forno, pasta fresca, frutta e verdura, oltre ad altre proposte artigianali. Una spesa varia che valorizza qualità, stagionalità e produzione locale.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
