Arrestato 21enne nel Luganese: sequestrati cocaina, marijuana e contanti

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 è stato arrestato un 21enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura è scattata al termine di un’attività investigativa che ha portato alla perquisizione dei locali nella disponibilità del giovane. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una ventina di grammi di cocaina, oltre 1,5 chilogrammi di marijuana, circa 20 grammi di hashish, oltre a farmaci soggetti a prescrizione medica, un migliaio di franchi in contanti e materiale utile al confezionamento della droga.

Dopo i verbali di interrogatorio, è stato disposto l’arresto del 21enne. Al fermo hanno contribuito anche gli agenti della Polizia Città di Lugano.

Le ipotesi di reato contestate sono di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre a riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.