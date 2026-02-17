Varese News

Canton Ticino

Arrestato 21enne nel Luganese: sequestrati cocaina, marijuana e contanti

In manette un cittadino svizzero sospettato di spaccio: durante la perquisizione trovati oltre 1,5 kg di marijuana e circa mille franchi

Polizia Cantonale

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 è stato arrestato un 21enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura è scattata al termine di un’attività investigativa che ha portato alla perquisizione dei locali nella disponibilità del giovane. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una ventina di grammi di cocaina, oltre 1,5 chilogrammi di marijuana, circa 20 grammi di hashish, oltre a farmaci soggetti a prescrizione medica, un migliaio di franchi in contanti e materiale utile al confezionamento della droga.

Dopo i verbali di interrogatorio, è stato disposto l’arresto del 21enne. Al fermo hanno contribuito anche gli agenti della Polizia Città di Lugano.

Le ipotesi di reato contestate sono di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre a riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.