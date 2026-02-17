Arrestato 21enne nel Luganese: sequestrati cocaina, marijuana e contanti
In manette un cittadino svizzero sospettato di spaccio: durante la perquisizione trovati oltre 1,5 kg di marijuana e circa mille franchi
Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 è stato arrestato un 21enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
La misura è scattata al termine di un’attività investigativa che ha portato alla perquisizione dei locali nella disponibilità del giovane. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una ventina di grammi di cocaina, oltre 1,5 chilogrammi di marijuana, circa 20 grammi di hashish, oltre a farmaci soggetti a prescrizione medica, un migliaio di franchi in contanti e materiale utile al confezionamento della droga.
Dopo i verbali di interrogatorio, è stato disposto l’arresto del 21enne. Al fermo hanno contribuito anche gli agenti della Polizia Città di Lugano.
Le ipotesi di reato contestate sono di infrazione aggravata (subordinatamente semplice) e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre a riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.
L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.
