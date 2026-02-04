Arrestato dai carabinieri per furto al Tigotà di Castronno

Sono entrati nel Tigotà di Castronno in maniera piuttosto sbrigativa e hanno riempito lo zaino di prodotti per un valore di alcune centinaia di euro. Al momento di uscire, senza pagare, hanno forzato le casse facendo suonare l’antitaccheggio.

Erano in tre nel pomeriggio di ieri, martedì, nel negozio che si trova in fregio alla statale Gallaratese. Dei tre sospettati, due hanno fatto perdere le loro tracce, mentre il terzo è finito nelle mani di una pattuglia dei carabinieri che stava transitando proprio in quel momento.

I militari hanno fermato l’uomo, poco più che un ragazzo: un 19enne di origini rumene, senza fissa dimora in Italia. Il giovane è comparso oggi, mercoledì, davanti al giudice Alessandro Chin per la convalida dell’arresto con rito direttissimo.

Il difensore ha eccepito che il ragazzo è stato fermato dai carabinieri, ma non aveva con sé la refurtiva, trovata in paese in un’altra zona, probabilmente abbandonata dai complici.

L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta dal giudice la misura cautelare in carcere. Il processo è stato rinviato al 4 marzo per concessione dei termini a difesa.