Aumentano le richieste per la formazione alla professione di toelettatore per cani

L’Area Studi di ACAD Confcommercio (l’Associazione dei commercianti di animali domestici e toelettatori) registra un significativo aumento delle richieste di formazione certificata per l’accesso alla professione di toelettatore professionista, in linea con i sistemi di certificazione delle competenze previsti a livello regionale e, in particolare, in Regione Lombardia.

I corsi promossi da ACAD Confcommercio ottengono un livello di adesione tale da determinare situazioni di overbooking, a conferma di un interesse in forte crescita verso un percorso professionale strutturato, qualificato e riconosciuto.

E le donne sono l’80% degli iscritti al corso della Scuola professionale di ACAD Confcommercio (con il Capac Politecnico del Commercio e del Turismo nella sede di via Amoretti a Milano Quarto Oggiaro). Su 400 partecipanti complessivi nelle ultime edizioni del corso (quella del 2026 ha preso avvio il 9 febbraio con una durata di 11 mesi) 320 sono le donne (di età tra i 25 e i 35 anni) e 80 gli uomini (di età tra i 20 e i 30 anni).

“Registriamo una domanda molto elevata di formazione certificata – spiega la vicepresidente ACAD Vania Busnardo – con richieste che arrivano non solo dal Nord, ma anche da numerose regioni del Centro e del Sud Italia. Questo dato conferma quanto il settore della toelettatura animale stia evolvendo verso standard sempre più elevati di professionalità e competenza”.

L’elevata partecipazione ai corsi evidenzia due elementi di particolare rilievo. Da un lato, la crescente volontà di qualificazione certificata da parte di chi intende entrare nel mondo della toelettatura animale professionale; dall’altro, l’esigenza ormai inderogabile di una normativa nazionale che regolamenti la professione attraverso percorsi formativi obbligatori e standard minimi condivisi.

Una legge nazionale sulla qualificazione del toelettatore professionista rappresenterebbe uno strumento fondamentale non solo per valorizzare le competenze degli operatori, ma anche per garantire il benessere animale e offrire ai proprietari di animali un quadro di certezze e tutele, basato su professionalità reali, verificate e certificate.

ACAD Confcommercio continuerà a investire nella formazione di qualità e nel dialogo istituzionale affinché il settore possa dotarsi di regole chiare, a tutela degli operatori, degli animali e dei cittadini.