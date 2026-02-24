Azienda di Cuveglio cerca una persona da inserire nel proprio organico
Remotive Srl cerca una figura amministrativa per la sede di Cuveglio: inserimento dati e redazione testi professionali. Richiesta ottima conoscenza Office e precisione. Possibile contratto full-time o part-time
Remotive Srl, azienda leader nel settore automotive, è alla ricerca di una persona da inserire nel proprio organico presso la sede di Cuveglio. Si tratta di un lavoro in presenza.
Un aspetto centrale del ruolo sarà la capacità di inserimento dati e la redazione di testi chiari, corretti e professionali: lettere commerciali, relazioni tecniche e comunicazioni formali.
Requisiti richiesti
- Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
- Buone capacità comunicative al telefono e relazionali
- Ottima attitudine alla scrittura e alla gestione documentale
- Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio
Un’esperienza nel settore auto è gradita, ma si valutano anche candidati motivati con eccellenti capacità di comunicazione scritta e organizzazione del lavoro.
Cosa offre l’azienda
Inserimento in un contesto strutturato e dinamico, con la possibilità di contratto full-time (dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio) oppure part-time, da concordare.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV aggiornato a info@remotive.it.
L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs. 198/2006).
Invitiamo a candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti. Saranno prese in considerazione esclusivamente candidature coerenti con il profilo richiesto.
