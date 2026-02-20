BAFF 2026: musica e grandi ospiti per la ventiquattresima edizione

Il cinema torna protagonista a Busto Arsizio, ma lo fa intrecciando la sua strada con la musica e il teatro. La ventiquattresima edizione del B.A. Film Festival (BAFF), in programma dal 21 al 28 marzo 2026, promette una settimana densa di appuntamenti sotto la direzione artistica di Giulio Sangiorgio.

Due “parentesi” d’eccezione: Giovanardi e Rubini

A dare il via alle danze sarà la pre-apertura di venerdì 20 marzo al Teatro San Giovanni Bosco. Ospite d’eccezione sarà Mauro Ermanno Giovanardi (già apprezzato al BAFF lo scorso anno) che presenterà dal vivo il suo nuovo album “E poi scegliere con cura le parole”. Un disco definito dallo stesso autore come il suo lavoro più “esistenzialista e pensato”, che segnerà l’inizio del festival con una nota di “leggerezza pensosa”.

La chiusura, sabato 28 marzo al Teatro Sociale Delia Cajelli, sarà invece affidata a Sergio Rubini. L’attore e regista pugliese si racconterà al pubblico prima di portare in scena lo spettacolo “Sud”, accompagnato dal Michele Fazio Trio. Un viaggio tra ricordi e poesia, inserito nella rassegna Eventi in Jazz, che trasformerà il palco in un immaginario scompartimento ferroviario diretto verso le storie del Meridione.

Focus sui giovani e concorsi

Il BAFF 2026 conferma la sua vocazione di talent-scout con i due concorsi per opere prime (nazionali e internazionali), giudicati da una giuria di esperti e da una giuria giovani composta da studenti.

Grande attenzione è rivolta alla terza edizione di “Visioni Future. Primi passi d’autore”, il contest realizzato in collaborazione con Milano Film Network. Rivolto a studenti e giovani registi, il concorso selezionerà dieci cortometraggi: i vincitori saranno ospitati a Busto Arsizio per workshop e laboratori formativi, pensati per facilitare l’ingresso nel mondo professionale del cinema.

Una città che vive di cinema

“La macchina organizzativa è in piena attività e si annuncia una grande settimana”, commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, sottolineando come il festival continui ad alzare l’asticella del dialogo tra i grandi maestri (dopo i successi dello scorso anno con Moretti e Tornatore) e le nuove leve del cinema italiano. Tra matinée per le scuole, masterclass e anteprime internazionali, Busto Arsizio si conferma per otto giorni la capitale della settima arte in provincia di Varese.