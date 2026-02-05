Bando “Vieni a vivere a Varese”, in arrivo accordo con una banca
Agevolazioni sull’acquisto degli immobili per sostenere il ripopolamento e rafforzare l’attrattività residenziale del territorio. Il presidente della Camera di Commercio : "È in fase di definizione"
«Il bando “Vieni a vivere a Varese” sta andando avanti e, passo dopo passo, sta portando i suoi frutti. Stiamo lavorando per aggiungere nuovi strumenti concreti a sostegno di chi sceglie di vivere nel nostro territorio», ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese.
Nel corso della presentazione della nuova edizione della Rilevazione dei prezzi degli immobili, Vitiello ha annunciato che è in fase di definizione un accordo con un importante istituto di credito, finalizzato a introdurre agevolazioni dedicate all’acquisto di immobili sul territorio provinciale, direttamente collegate al bando “Vieni a vivere a Varese”.
L’intesa non è ancora ufficiale, ma si trova in dirittura d’arrivo. L’accordo rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di attrattività territoriale e ripopolamento dei centri urbani, con l’obiettivo di rendere la provincia di Varese sempre più competitiva rispetto ai poli di Milano e della Svizzera, valorizzando qualità della vita, contesto ambientale e accessibilità del mercato immobiliare locale.
Il bando è stato recentemente aggiornato nei requisiti di accesso, con l’innalzamento del limite di età da 40 a 45 anni, una modifica introdotta per rispondere alle numerose richieste arrivate da persone over 40 interessate a trasferirsi stabilmente nel territorio varesino.
La Camera di Commercio sta infine lavorando per coinvolgere Comuni e altre istituzioni del territorio, con l’obiettivo di costruire un’azione di sistema che possa affiancare al contributo economico ulteriori incentivi e servizi, rafforzando l’impatto del bando sul rilancio residenziale e sulla vitalità dei centri cittadini.
“Vieni a Vivere a Varese”, il mattone al centro della sfida. Prezzi in crescita e nuove strategie abitative
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.