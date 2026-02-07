Varese News

Cambio della guardia nel Consiglio comunale dei ragazzi di Cocquio Trevisago

Passaggio di consegne venerdì sera in biblioteca. Nasce anche il progetto “Civicamente” con 12 giovani del vecchio CCRR

Il cambio di consegne fra nuovi e \"vecchi\" consiglieri del CCrr di Cocquio Trevisago

Cambio della guardia a Cocquio Trevisago per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il passaggio di consegne tra il “vecchio” e il nuovo CCRR si è svolto nella serata di venerdì nella sala consiliare della biblioteca pubblica, in una cerimonia partecipata che ha segnato l’avvio del nuovo mandato.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco Danilo Centrella, che ha definito l’appuntamento «una delle serate cicliche più importanti», parlando di un vero e proprio cambio della guardia fra “vecchi“ e nuovi consiglieri. «Fa specie usare queste parole con ragazzi così giovani – ha aggiunto – ma queste manifestazioni rappresentano un contributo importante. Pensiamo che la provincia sia un luogo fondamentale e che permetterà ai nostri ragazzi di diventare grandi».

Nel corso della serata è intervenuta anche la maestra Raffaela Pane, che ha richiamato l’importanza della rete provinciale dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, un percorso che collega le esperienze dei vari comuni e consente ai giovani di partecipare ad appuntamenti condivisi. Sono state ripercorse le tappe delle attività svolte l’anno passato, come i diversi incontri sulla legalità, e il viaggio istituzionale a Roma (di cui Varesenews ha ospitato un “diario“, e un incontro a Materia, col prefetto di Varese).

Per l’anno in corso, il nuovo Ccrr di Cocquio Trevisago avrà diverso lavoro da fare. Fra le date già in calendario, il 9 e l’11 marzo è previsto il viaggio a Strasburgo, mentre il 13 aprile 2026 si terrà ad Albizzate il raduno nazionale dei CCRR. Il 23 maggio, invece, è in programma la marcia della legalità nella città di Varese.

Un saluto è arrivato anche da Filippo Tomasello, referente della rete provinciale dei CCRR, che ha ribadito il ruolo di questi organismi come palestra di cittadinanza attiva.

Nel corso della serata è stato ascoltato anche un messaggio da parte di Leonardo Binda, imprenditore e presidente della Federazione Italiana di Canottaggio della Lombardia che ha invitato i ragazzi di Cocquio come volontari per le prossime gare che si terranno sul lago di Varese,

Durante l’incontro è stato inoltre presentato un progetto ad hoc, approvato dalla giunta comunale: si chiama “Civicamente” e coinvolgerà 12 ragazzi del precedente CCRR, che continueranno a lavorare sul territorio portando avanti attività e proposte anche dopo la conclusione del loro mandato.

Una serata che, tra passaggi di consegne e nuovi percorsi, ha confermato l’attenzione del Comune verso la partecipazione dei più giovani alla vita pubblica.

Hanno poi preso la parola i responsabili dell’associazione “Amici di Cocquio” che hanno pure loro invitato i giovani all diverse iniziative in programma. Colpito dalla vivacità dell’iniziativa il presidente dell’associazione “Menta e Rosmarino“ che edita la storica rivista, il professor Alberto Palazzi con la quale i ragazzi potranno partecipare.
Infine una scommessa sull’ambente e sull’importanza di cinvolgere le nuove leve è arrivata da Ermanno Masseroni, presidente dell’associazione “Amo Madre Terra” che ha più volte coinvolto i ragazzi alla pulizia di strade e aree verdi: «Loro, i più giovani, sono il nostro motore, e il nostro futuro».

Pubblicato il 07 Febbraio 2026
