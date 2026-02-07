Cambio della guardia nel Consiglio comunale dei ragazzi di Cocquio Trevisago

Cambio della guardia a Cocquio Trevisago per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il passaggio di consegne tra il “vecchio” e il nuovo CCRR si è svolto nella serata di venerdì nella sala consiliare della biblioteca pubblica, in una cerimonia partecipata che ha segnato l’avvio del nuovo mandato.

Galleria fotografica Il cambio di consegne fra nuovi e “vecchi” consiglieri del CCrr di Cocquio Trevisago 4 di 8

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco Danilo Centrella, che ha definito l’appuntamento «una delle serate cicliche più importanti», parlando di un vero e proprio cambio della guardia fra “vecchi“ e nuovi consiglieri. «Fa specie usare queste parole con ragazzi così giovani – ha aggiunto – ma queste manifestazioni rappresentano un contributo importante. Pensiamo che la provincia sia un luogo fondamentale e che permetterà ai nostri ragazzi di diventare grandi».

Nel corso della serata è intervenuta anche la maestra Raffaela Pane, che ha richiamato l’importanza della rete provinciale dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, un percorso che collega le esperienze dei vari comuni e consente ai giovani di partecipare ad appuntamenti condivisi. Sono state ripercorse le tappe delle attività svolte l’anno passato, come i diversi incontri sulla legalità, e il viaggio istituzionale a Roma (di cui Varesenews ha ospitato un “diario“, e un incontro a Materia, col prefetto di Varese).

Per l’anno in corso, il nuovo Ccrr di Cocquio Trevisago avrà diverso lavoro da fare. Fra le date già in calendario, il 9 e l’11 marzo è previsto il viaggio a Strasburgo, mentre il 13 aprile 2026 si terrà ad Albizzate il raduno nazionale dei CCRR. Il 23 maggio, invece, è in programma la marcia della legalità nella città di Varese.

Un saluto è arrivato anche da Filippo Tomasello, referente della rete provinciale dei CCRR, che ha ribadito il ruolo di questi organismi come palestra di cittadinanza attiva.

Nel corso della serata è stato ascoltato anche un messaggio da parte di Leonardo Binda, imprenditore e presidente della Federazione Italiana di Canottaggio della Lombardia che ha invitato i ragazzi di Cocquio come volontari per le prossime gare che si terranno sul lago di Varese,

Durante l’incontro è stato inoltre presentato un progetto ad hoc, approvato dalla giunta comunale: si chiama “Civicamente” e coinvolgerà 12 ragazzi del precedente CCRR, che continueranno a lavorare sul territorio portando avanti attività e proposte anche dopo la conclusione del loro mandato.

Una serata che, tra passaggi di consegne e nuovi percorsi, ha confermato l’attenzione del Comune verso la partecipazione dei più giovani alla vita pubblica.

Hanno poi preso la parola i responsabili dell’associazione “Amici di Cocquio” che hanno pure loro invitato i giovani all diverse iniziative in programma. Colpito dalla vivacità dell’iniziativa il presidente dell’associazione “Menta e Rosmarino“ che edita la storica rivista, il professor Alberto Palazzi con la quale i ragazzi potranno partecipare.

Infine una scommessa sull’ambente e sull’importanza di cinvolgere le nuove leve è arrivata da Ermanno Masseroni, presidente dell’associazione “Amo Madre Terra” che ha più volte coinvolto i ragazzi alla pulizia di strade e aree verdi: «Loro, i più giovani, sono il nostro motore, e il nostro futuro».