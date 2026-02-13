Carnevale sotto la pioggia: sabato grigio nel Varesotto, ma domenica torna il sole

Il sole che splende in questo venerdì 13 febbraio non deve trarre in inganno, poiché il fine settimana nel Varesotto si preannuncia all’insegna della variabilità, con un peggioramento che colpirà il territorio proprio nel momento più atteso dalle maschere e dai carri allegorici.

La giornata odierna proseguirà con un cielo ben soleggiato e un clima gradevole, influenzato al mattino da una ventilazione da Nord sulle Prealpi che ha mitigato le temperature minime grazie all’effetto del favonio. Nel corso del pomeriggio la situazione inizierà a mutare lentamente con il passaggio di velature di nubi alte, preludio di un aumento della nuvolosità più compatto che si manifesterà in serata a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, portando le prime deboli piogge durante la notte.

Il vero punto critico delle previsioni riguarda però la giornata di domani, sabato 14 febbraio. San Valentino e il sabato di Carnevale saranno accompagnati da un cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli diffuse che interesseranno tutta la provincia. La neve farà la sua comparsa solo a quote superiori ai 1000-1200 metri, mentre in pianura e nelle zone collinari sarà l’ombrello l’accessorio indispensabile. Le temperature subiranno una contrazione, con massime che non supereranno i 10 gradi, mentre i venti inizieranno a ruotare da Nord nel corso della giornata.

Dato il maltempo previsto, il consiglio per chi intende partecipare alle sfilate è quello di verificare puntualmente le decisioni dei singoli comitati organizzatori nei vari paesi, poiché molte sfilate di Carnevale potrebbero subire rinvii o modifiche al programma.

Fortunatamente la perturbazione sarà rapida e già dalla serata di sabato si attendono le prime schiarite tra il Varesotto, il Lario e il Ticino. La giornata di domenica 15 febbraio segnerà infatti un deciso ritorno al bel tempo. Il sole tornerà a dominare la scena, accompagnato però da un vento forte da Nord in montagna che, a tratti, si spingerà fino sulla pianura occidentale. Sarà proprio questo vento di caduta a provocare un nuovo rialzo delle temperature, con massime che torneranno a toccare i 15 gradi, regalando un pomeriggio soleggiato seppur velato da nubi alte.