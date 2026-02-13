Carnevale sotto la pioggia: sabato grigio nel Varesotto, ma domenica torna il sole
Il fine settimana di metà febbraio sarà caratterizzato da un rapido passaggio perturbato proprio in coincidenza con le sfilate del sabato grasso. Dopo un venerdì soleggiato, le nubi porteranno piogge deboli e un calo delle temperature, prima di un nuovo miglioramento atteso per la giornata di domenica
Il sole che splende in questo venerdì 13 febbraio non deve trarre in inganno, poiché il fine settimana nel Varesotto si preannuncia all’insegna della variabilità, con un peggioramento che colpirà il territorio proprio nel momento più atteso dalle maschere e dai carri allegorici.
La giornata odierna proseguirà con un cielo ben soleggiato e un clima gradevole, influenzato al mattino da una ventilazione da Nord sulle Prealpi che ha mitigato le temperature minime grazie all’effetto del favonio. Nel corso del pomeriggio la situazione inizierà a mutare lentamente con il passaggio di velature di nubi alte, preludio di un aumento della nuvolosità più compatto che si manifesterà in serata a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, portando le prime deboli piogge durante la notte.
Il vero punto critico delle previsioni riguarda però la giornata di domani, sabato 14 febbraio. San Valentino e il sabato di Carnevale saranno accompagnati da un cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli diffuse che interesseranno tutta la provincia. La neve farà la sua comparsa solo a quote superiori ai 1000-1200 metri, mentre in pianura e nelle zone collinari sarà l’ombrello l’accessorio indispensabile. Le temperature subiranno una contrazione, con massime che non supereranno i 10 gradi, mentre i venti inizieranno a ruotare da Nord nel corso della giornata.
Dato il maltempo previsto, il consiglio per chi intende partecipare alle sfilate è quello di verificare puntualmente le decisioni dei singoli comitati organizzatori nei vari paesi, poiché molte sfilate di Carnevale potrebbero subire rinvii o modifiche al programma.
Fortunatamente la perturbazione sarà rapida e già dalla serata di sabato si attendono le prime schiarite tra il Varesotto, il Lario e il Ticino. La giornata di domenica 15 febbraio segnerà infatti un deciso ritorno al bel tempo. Il sole tornerà a dominare la scena, accompagnato però da un vento forte da Nord in montagna che, a tratti, si spingerà fino sulla pianura occidentale. Sarà proprio questo vento di caduta a provocare un nuovo rialzo delle temperature, con massime che torneranno a toccare i 15 gradi, regalando un pomeriggio soleggiato seppur velato da nubi alte.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.