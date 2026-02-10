Varese News

Caronno Pertusella celebra il Giorno del Ricordo

martedì 10 gennaio la commemorazione ufficiale in piazza Diaz con la deposizione di una corona di alloro in ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo

Anche Caronno Pertusella si unisce alle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, istituito per mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia si terrà martedì 10 febbraio alle 10.00 in piazza Diaz, dove è in programma un momento commemorativo aperto alla cittadinanza. Nel corso dell’iniziativa sarà deposta una corona di alloro in ricordo delle migliaia di italiani che, nel secondo dopoguerra, furono vittime delle violenze o costretti ad abbandonare le proprie terre.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

