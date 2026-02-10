Caronno Pertusella celebra il Giorno del Ricordo

Anche Caronno Pertusella si unisce alle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, istituito per mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia si terrà martedì 10 febbraio alle 10.00 in piazza Diaz, dove è in programma un momento commemorativo aperto alla cittadinanza. Nel corso dell’iniziativa sarà deposta una corona di alloro in ricordo delle migliaia di italiani che, nel secondo dopoguerra, furono vittime delle violenze o costretti ad abbandonare le proprie terre.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.