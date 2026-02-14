Caronno Varesino, dai lavori stradali ai prelievi a domicilio: gli aggiornamenti del Comune

Un aggiornamento a tutto campo sulla cura del paese, i servizi alle famiglie e le scelte organizzative del Comune. La sindaca di Caronno Varesino, Maria Rosa Broggini, ha illustrato in un video pubblicato sui canali ufficiali dell’ente le principali novità che riguardano lavori pubblici, inclusione e sostenibilità. «Un paese curato – commenta la prima cittadina – è un paese più vivibile per tutti».

Asfaltature e manutenzioni

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi di asfaltatura in alcune delle vie più trafficate del territorio: via Papa Giovanni XXIII, via Macchi (la strada che conduce alla discarica), via Diaz verso le scuole medie, via Marconi in direzione dell’asilo e via Baraggia verso la località Conte Baraggia.

Lavori anche in una parte di via Morelli, prima del ponte verso Castronno, all’incrocio del Sasso – dove erano presenti numerose buche – oltre che in piazza Rodari e in via Casé.

Sul fronte della prevenzione degli allagamenti, la pulizia di tombini e caditoie è stata eseguita dalla società Alfa, con un’integrazione di fondi comunali, per un totale di circa 30 vie. «Se dovessero verificarsi ancora piogge torrenziali e ci fossero zone allagate o tombini non puliti, vi chiedo di avvisarci: provvederemo immediatamente» – sottolinea la sindaca.

A Travaino è stata inoltre sostituita e ampliata la griglia di scolo per evitare che l’acqua proveniente da via Casé finisca nella chiesa.

Nuovi arredi e fermate autobus

Tra gli interventi dedicati al decoro urbano figurano l’installazione di nuovi cestini, panchine e pensiline alle fermate dell’autobus.

Sempre a Travaino è stata istituita una nuova fermata delle Autolinee Varesine, con un’attenzione particolare agli studenti della frazione.

Sportello famiglia e nuovi servizi

Particolare rilievo è stato dato all’apertura dello Sportello Famiglia, fortemente voluto dall’amministrazione in collaborazione con il circolo Fenapi Sette Laghi. Si tratta di un servizio gratuito pensato per offrire supporto concreto alle famiglie che affrontano difficoltà legate al sociale, all’assistenza, alla violenza di genere, al bullismo, ai disturbi alimentari, oltre che per informazioni su maternità, paternità, bonus e diritti dei caregiver.

Lo sportello è aperto il venerdì pomeriggio e, vista la grande affluenza, anche il mercoledì su appuntamento. In partenza anche un nuovo servizio di prelievo del sangue a domicilio rivolto alle persone fragili.

Nel 2024, inoltre, è stato organizzato un evento dedicato ai nuovi nati del paese, durante il quale sono stati piantati alberi. «Un gesto semplice ma che guarda al futuro» – commenta la sindaca.

Orari dell’anagrafe: si torna al passato

Tra le sperimentazioni avviate a inizio mandato anche la modifica degli orari dello sportello anagrafe: un giorno apertura anticipata alle 7:30, un giorno orario continuato e un giorno chiusura alle 19:00.

Una scelta però poco utilizzata dai cittadini. «Si sono presentate solo sette persone – spiega Broggini – e per questo si è deciso di tornare agli orari consueti».