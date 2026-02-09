Varese News

Cento cuori a Somma: San Valentino celebra l’amore per la vita

Un allestimento speciale al castello, ma non solo. L'iniziativa di "La Somma di noi" è anche un messaggio di cura e attenzione alla vita da salvaguardare

Davanti al Castello Visconti di San Vito, lassociazione La Somma di Noi inaugura l’installazione di San Valentino: un grande albero “vestito” con 100 cuori realizzati a mano da commercianti e volontari. Un gesto corale, semplice e potente, che trasforma il centro città in un luogo dove fermarsi, guardare in alto e ricordarsi che l’amore non è solo una ricorrenza: è una scelta quotidiana.

I cuori, posizionati tra i rami come pensieri sospesi, sono anche un invito alla partecipazione: chi passerà potrà scrivere ancora messaggi d’amore, lasciando parole che parlano di gratitudine, coraggio, amicizia, famiglia e futuro. Perché il ribaltamento, quest’anno, è netto: San Valentino non è solo “l’amore di coppia”. È amore per la vita, per chi c’è, per chi resta, per chi si ricorda.

La luce che deve dare vita: dai bengala ai LED, per un messaggio civile Accanto all’installazione, su proposta del Gallo Cafè, nasce un’azione collaterale dal valore simbolico e morale: il 14 febbraio alcuni commercianti aderenti accenderanno nelle proprie attività bengala LED come segno di luce e vicinanza, in ricordo di Cras Montanas e come sensibilizzazione concreta: festeggiare sì, ma con responsabilità.

Il messaggio è chiaro: la luce deve celebrare e generare vita, non il contrario. Un invito a lasciare alle spalle pratiche pericolose e a scegliere alternative sicure, perché la festa non può diventare rischio, e la comunità non può restare indifferente.

A spiegare il senso dell’iniziativa sono anche Marco e Cris del Gallo Cafè: «San Valentino parla di amore. E l’amore vero non fa finta di niente: si traduce in gesti che proteggono, che educano, che rispettano. Passare ai LED è un segnale: vogliamo una luce che stia dalla parte della vita».

Gli esercenti aderenti all’accensione dei bengala Led

Hanno già accolto l’iniziativa e aderito all’accensione simbolica: Gallo Cafè, Biancomilla, Decoprint, Chionni Fiorista, La Pizzeria di Somma

San Valentino porta un messaggio civile e di comunità

«Questa installazione – dice Elisabetta Cossia, presidente di La Somma di noi  – nasce dalle mani e dal cuore dei commercianti e dei volontari. Vedere un’idea diventare realtà, insieme, è la prova più  bella di cosa sia la nostra associazione: persone che non si limitano a ‘esserci’, ma si prodigano per valorizzare Somma Lombardo. Sono sempre più orgogliosa di questa energia e di questa sensibilità: perché la città si costruisce così, con gesti
che uniscono e che parlano a tutti».

«Ringrazio La Somma di Noi per questa iniziativa che unisce bellezza, partecipazione e sensibilizzazione» aggiunge l’assessore Francesco Caló. «È un segnale importante: già dal 2026 Somma Lombardo sceglie di iniziare l’anno delle iniziative con un messaggio civile, di comunità, dove la festa diventa occasione per ricordare e per promuovere comportamenti più sicuri e rispettosi».

Informazioni utili

• Dove: davanti al Castello Visconti di San Vito
• Cosa: “Albero dei 100 Cuori” – installazione realizzata da commercianti e volontari
• Partecipazione: possibilità di scrivere e aggiungere messaggi d’amore
• 14 febbraio: accensione simbolica di bengala LED presso gli esercenti aderenti

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
