Cervelli in fuga per Monna Lisa Mon Amour – lo spettacolo per ragazzi a Spazio Yak

A chi appartiene la Gioconda? Sono i francesi che ce l’hanno rubata? È colpa di Napoleone che razziava arte durante le sue campagne? Oppure è stato davvero un regalo di Leonardo ai francesi? Una questione mai davvero risolta – o slo malposta – che è l’incipit dello spettacolo per ragazzi Monna Lisa Mon Amour di e con Simone Severgnini della compagnia Il Giardino delle ore, in programma domenica 8 febbraio alle ore 17 allo Spazio Yak.

La storia dell’indecifrabile Monna Lisa in fondo è un po’ anche la storia di un intramontabile campanilismo, che solca un millennio di rivalità con gli storici vicini di casa transalpini. Sembra essere uno dei tratti tipici dell’italianità e anche dell’essere francesi: un modo di pensare che non vuole prendere atto del fatto che la Gioconda sia un quadro simbolo dell’Italia (in quanto simbolo del Rinascimento, forse la corrente artistica più famosa della storia) e anche delle Francia (in quanto icona del museo più famoso al mondo, il Louvre).

Una storia d’amore, tra un operaio e Monna Lisa. Una giallo che rimarrà irrisolto per due anni. Una beffa che all’inizio sembra solo uno scherzo, poi si scopre essere una terribile scomparsa, e alla fine si rivela solo un grande spavento. Uno spavento che permetterà alla Star Gioconda, di fare la sua prima e unica tournée italiana, venendo esposta a Firenze e a Milano con enorme successo di pubblico, nel suo viaggio verso casa, ahinoi fuori dall’amato suolo italico.

Anche Peruggia è un cervello in fuga, come Leonardo del resto, obbligato a spostarsi in Francia per trovare il sostegno necessario al suo lavoro. Già a quel tempo non riuscivamo a trattenere i cervelli migliori? Da quanti millenni è iniziata questa tanto chiacchierata fuga dei cervelli?

