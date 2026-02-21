Chiude per una notte il tratto della Diramazione tra l’allacciamento A8 e Besnate

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico scatta un provvedimento di chiusura notturna per permettere lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione ai cavalcavia. Il blocco riguarda il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e la stazione di Besnate, limitatamente alla carreggiata diretta verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Il cantiere sarà operativo dalle 21 di martedì 24 fino alle 5 di mercoledì 25 febbraio. In questo arco di tempo rimarranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla A8 immettono sulla D08 per i veicoli provenienti sia da Milano sia da Varese e diretti verso la A26.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, SP26 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Volti-Gravellona Toce. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, SP26 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.