Ciceri: “Risultato importante, la società ci ha chiesto un passo in avanti”

VARESE – CLUB MILANO 3-0 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Oggi abbiamo ottenuto un risultato importante, ma la nostra prestazione ha avuto sia luci che ombre perché, nonostante il dominio territoriale, abbiamo rischiato troppo in alcune ripartenze e su una palla gol a inizio secondo tempo. Rispetto alle partite passate in cui gli episodi ci avevano penalizzato, stavolta siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte, grazie anche a una giocata balistica di Tentoni e a un piazzato ben preparato; la società e il presidente avevano chiesto una spinta forte allo spogliatoio e la risposta sul campo c’è stata, dimostrando la nostra volontà di non fare passi indietro».

CICERI 2: «Un’altra nota positiva di giornata è l’esordio del 2008 Fabris, un ragazzo che sta mostrando personalità e che conferma l’ottimo lavoro che il settore giovanile e Celestini stanno facendo sulla formazione dei giovani, garantendoci ricambi in vista del futuro. Ora però dobbiamo restare concentrati perché ci aspetta un mese di febbraio molto impegnativo contro squadre come Ligorna e Vado; inizieremo dalla trasferta di Biella e preferisco focalizzarmi solo sulla sfida che ci attende; se pensassi troppo al risultato dell’andata rischierei di non dormirci la notte».



ORSO DE PONTI (giocatore Varese): «Oggi abbiamo ottenuto una vittoria bella e importante, con un risultato forse persino più largo di quanto espresso in campo, ma ciò che conta sono i segnali positivi, a partire dalla porta inviolata. Dobbiamo migliorare nell’approccio dopo l’intervallo, perché abbiamo sofferto un po’, ma l’importante era portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda il mio ruolo, cerco di migliorare ogni settimana in allenamento e offro la mia totale disponibilità al mister, sia in mediana che in difesa: lo spirito di sacrificio per questa maglia viene prima di tutto. Il gol? Spero arrivi il prima possibile. Ora il livello si alza e la trasferta di Biella sarà un banco di prova molto impegnativo contro una squadra preparata; tuttavia, giocheremo su un campo che ci permetterà di esprimerci al meglio e questo potrebbe volgere a nostro vantaggio».

