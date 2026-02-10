Ciclista diciassettenne investito sulla provinciale a Gorla Maggiore
L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di pomeriggio lungo la strada provinciale 19. Intervento dei soccorsi in codice giallo, rallentamenti del traffico
Un investimento stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, a Gorla Maggiore. (foto d’archivio)
L’intervento è scattato alle verso le 17 lungo la strada provinciale 19, dove un giovane ciclista è rimasto coinvolto in un incidente, le cui conseguenza hanno comportato anche dei rallentamenti del traffico.
Il ferito è un ragazzo di 17 anni. Sul luogo dell’evento la centrale operativa di Soreu Laghi ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane sul posto in codice giallo, segno di condizioni di media gravità. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno.
