Varese News

Varese Laghi

Ciclista diciassettenne investito sulla provinciale a Gorla Maggiore

L'incidente è avvenuto attorno alle 17 di pomeriggio lungo la strada provinciale 19. Intervento dei soccorsi in codice giallo, rallentamenti del traffico

gallarate generico

Un investimento stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, a Gorla Maggiore. (foto d’archivio)

L’intervento è scattato alle verso le 17 lungo la strada provinciale 19, dove un giovane ciclista è rimasto coinvolto in un incidente, le cui conseguenza hanno comportato anche dei rallentamenti del traffico.

Il ferito è un ragazzo di 17 anni. Sul luogo dell’evento la centrale operativa di Soreu Laghi ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane sul posto in codice giallo, segno di condizioni di media gravità. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.