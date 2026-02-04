Ciclista investito all’alba a Busto Arsizio
Soccorsi in via Cassano Magnago. La dinamica dell’incidente è in fase di definizione
Paura alle prime luci del mattino a Busto Arsizio per un incidente stradale con investimento di un ciclista. L’allarme è scattato intorno alle 6.33 in via Cassano Magnago, dove un uomo di 37 anni è rimasto coinvolto nell’urto con un veicolo.
Sul posto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e un’ambulanza della Croce Rossa, intervenuta in codice verde.
Il ciclista è stato preso in carico dai sanitari per le prime cure. La dinamica dell’incidente è in fase di definizione.
(immagine di repertorio)
