Cinquantenne a processo a Varese per adescamento di minore
L’uomo accusato di aver allungato le mani su di una ragazzina di neppure 14 anni cui aveva dato un passaggio nella sua auto: ha chiesto il rito abbreviato
Un passaggio in auto da quell’uomo che poteva essere suo padre. E una volta scesa dalla macchina, il racconto ai genitori: «Mi ha toccata». Segue denuncia e l’attivazione del processo penale con l’accusa di “adescamento di minore“.
Si tratta di una vicenda risalente al 2022 dopo che un cinquantenne è stato accusato dai genitori della ragazzina, minore ai tempi dei fatti addirittura di 14 anni, di essersi spinta in avances più che esplicite. In aula durante le fasi iniziali del processo nella mattinata di martedì si è parlato anche di toccamenti alle gambe da parte dell’uomo, un cinquantenne della Valceresio.
Il rito scelto dal difensore è l’abbreviato subordinato all’escussione della parte offesa. La data per la discussione del processo con rito alternativo è stata fissata per il 31 di marzo sempre dinanzi al giudice monocratico di Varese.
«Per adescamento», spiega il codice penale, «si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». In caso di condanna è prevista una pena da uno a tre anni.
