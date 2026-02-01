Cinque giovani coinvolti in un incidente stradale nella notte a Origgio

Poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale a Origgio, lungo via per Saronno. Un’autovettura è rimasta coinvolta in un urto contro un ostacolo per cause in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del Fuoco di Varese, oltre ai soccorsi sanitari coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

È stata inviata un’ambulanza di base che ha prestato le prime cure ai coinvolti. Le condizioni dei feriti sono state valutate di codice verde: il trasporto in ambulanza è avvenuto verso l’ospedale di Saronno.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno.