Cinque giovani coinvolti in un incidente stradale nella notte a Origgio
I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno
Poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale a Origgio, lungo via per Saronno. Un’autovettura è rimasta coinvolta in un urto contro un ostacolo per cause in corso di accertamento.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del Fuoco di Varese, oltre ai soccorsi sanitari coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi.
È stata inviata un’ambulanza di base che ha prestato le prime cure ai coinvolti. Le condizioni dei feriti sono state valutate di codice verde: il trasporto in ambulanza è avvenuto verso l’ospedale di Saronno.
I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.