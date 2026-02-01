Varese News

Saronno/Tradate

Cinque giovani coinvolti in un incidente stradale nella notte a Origgio

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno

ambulanza generica notte sos malnate

Poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica si è verificato un incidente stradale a Origgio, lungo via per Saronno. Un’autovettura è rimasta coinvolta in un urto contro un ostacolo per cause in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del Fuoco di Varese, oltre ai soccorsi sanitari coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi.

È stata inviata un’ambulanza di base che ha prestato le prime cure ai coinvolti. Le condizioni dei feriti sono state valutate di codice verde: il trasporto in ambulanza è avvenuto verso l’ospedale di Saronno.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.