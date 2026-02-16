Cinque titoli provinciali per la Scacchistica Gallaratese ai campionati giovanili a Lonate Ceppino

Domenica 15 febbraio 2026 è «una data destinata a restare negli annali» per l’Asd Scacchistica Gallaratese. Alla Casetta dell’Oratorio di Lonate Ceppino, teatro dei Campionati provinciali giovanili di scacchi, il circolo gallaratese ha ottenuto un risultato di assoluto rilievo, conquistando ben cinque titoli di categoria.

Il torneo, che ha visto la partecipazione complessiva di 39 giocatori, ha registrato una presenza significativa della società gallaratese, con 14 tesserati impegnati nelle diverse fasce d’età. Dopo un pomeriggio di partite combattute e di grande concentrazione, cinque giovani atleti sono saliti sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie.

A conquistare il titolo Under 18 è stato Alberto Lomazzi (1N, classe 2008), autore di una prova impeccabile chiusa con 4,5 punti su 5. Tra gli Under 16 si è distinta Melania Popa (NC, classe 2011), che con 3 punti su 5 ha ottenuto il titolo provinciale femminile. Successo anche per Nicolas Olivieri (2N, classe 2012), Campione Provinciale Under 14 con 2,5 punti su 5.

Tra i più giovani, Riccardo Privato (NC, classe 2014) si è imposto nella categoria Under 12 con 3 punti su 5, mentre Nicholas Piro (NC, classe 2016) ha conquistato il titolo Under 10 totalizzando 3,5 punti su 5.

Un risultato corale che conferma la qualità del lavoro portato avanti dal circolo gallaratese, capace di accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita non solo tecnica, ma anche personale.

«C’è soddisfazione per tutti i nostri ragazzi – commentano Paolo Collaro e Antonino Causa – bravissimi anche coloro che non sono andati a premi ma si sono resi protagonisti di un ottimo torneo. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che la nostra Scuola Scacchi ricopra tutte le fasce di età e accompagni i suoi allievi in un percorso sano e completo, vissuto sempre in compagnia dei propri coetanei».

Il prossimo appuntamento per i giovani scacchisti sarà domenica 1 marzo a Bergoro di Fagnano Olona, dove è in programma un torneo Under 18 valido per le qualificazioni alla finale nazionale giovanile.