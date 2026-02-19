Coinvolto anche un bambino di 4 anni in un incidente stradale a Gavirate
Lo schianto in viale Verbano, lo "stradone" che collega la cittadina con Cocquio Trevisago. Ambulanza anche per un uomo di 40 anni
Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Gavirate. L’allarme è scattato alle 16.00 in viale Verbano, lo “stradone” che collega la cittadina con Cocquio Trevisag, dove si è verificato uno scontro tra due auto.
Nel sinistro risultano coinvolte due persone, un bambino di 4 anni e un uomo di 40.
Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia locale di Gavirate e un’ambulanza di base. L’intervento dei soccorsi ha visto l’impiego di un mezzo della croce rossa italiana di Gavirate in codice giallo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.