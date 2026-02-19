Coinvolto anche un bambino di 4 anni in un incidente stradale a Gavirate

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Gavirate. L’allarme è scattato alle 16.00 in viale Verbano, lo “stradone” che collega la cittadina con Cocquio Trevisag, dove si è verificato uno scontro tra due auto.

Nel sinistro risultano coinvolte due persone, un bambino di 4 anni e un uomo di 40.

Sul posto sono stati allertati gli agenti della Polizia locale di Gavirate e un’ambulanza di base. L’intervento dei soccorsi ha visto l’impiego di un mezzo della croce rossa italiana di Gavirate in codice giallo.