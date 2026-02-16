Con lo specchietto o con la scusa delle bollette, i tentativi di truffa a Gallarate

Con la “tecnica dello specchietto” o “a domicilio” con la scusa di controllare le bollette, a Gallarate in questi giorni sono segnalati diversi tentativi di truffa.

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Gallarate è intervenuta a seguito della segnalazione di una cittadina che aveva ricevuto una telefonata sospetta, con l’annuncio del passaggio presso la propria abitazione di una persona incaricata di verificare alcune bollette. Considerata la modalità anomala del contatto e il possibile rischio di tentativi di raggiro o accesso indebito alle abitazioni, la Centrale Operativa ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto, predisponendo un servizio mirato di osservazione e prevenzione.

All’orario indicato nella telefonata si sono effettivamente presentate alcune persone nei pressi dell’abitazione segnalata. Il pronto intervento degli operatori ha consentito di procedere a un controllo immediato e di interrompere sul nascere qualsiasi ulteriore iniziativa, evitando possibili situazioni di rischio per la residente.

Nella mattina di lunedì invece sono stati segnalati tentativi di truffa con la tecnica “dello specchietto”, attraverso cui i truffatori simulano un incidente con danni per estorcere denaro a ignari automobilisti, convinti spesso grazie a maniere rudi e una certa fretta. Gli episodi sono stati segnalati a Ronchi, Crenna e Arnate (in almeno due casi la truffa non è andata a segno).

La Polizia Locale invita la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a segnalare prontamente telefonate sospette, richieste di accesso alle abitazioni non chiaramente motivate o presenze anomale nei pressi delle proprie case. «Anche un dubbio può rivelarsi utile per prevenire furti o truffe» commenta l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. Sollecito i cittadini a partecipare al Controllo di Vicinato», dal momento che le reti di Controllo di Vicinato, che favoriscono attenzione condivisa, comunicazione rapida e prevenzione dei reati predatori, in particolare quelli che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

La sicurezza del territorio passa attraverso la presenza costante delle Forze di Polizia, ma si rafforza in modo decisivo grazie al senso civico e alla collaborazione attiva della comunità