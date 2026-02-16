Condannato a 2 anni e due mesi per un pugno ad un carabiniere a Luino
La vicenda durante i soccorsi per un incidente stradale con feriti avvenuto nella città del Verbano lo scorso 11 gennaio
L’episodio risale al pomeriggio di domenica 11 gennaio, quando un cittadino romeno senza fissa dimora, in evidente stato di ubriachezza, si era avvicinato alla zona di un incidente stradale tra viale Dante e piazza Garibaldi, dove due donne di 63 e 67 anni erano state investite da un’auto. Le ferite, fortunatamente, non erano risultate gravi.
Sul posto erano intervenuti Polizia Locale, carabinieri della stazione di Maccagno e i soccorritori del 118, con l’ausilio dell’eliambulanza. L’uomo, inizialmente attirato dall’accaduto, aveva iniziato a creare tensione e a disturbare i presenti. Nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi, la situazione era degenerata fino al colpo sferrato al volto di uno dei militari.
Dopo l’arresto, l’uomo aveva trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma di Luino ed era stato poi portato in tribunale per la convalida. La vicenda si è conclusa con la condanna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
Ubriaco aggredisce un carabiniere a Luino: arrestato un senza fissa dimora
