Condannato a 2 anni e due mesi per un pugno ad un carabiniere a Luino

È stato condannato a due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, l’uomo arrestato dopo aver aggredito un carabiniere a Luino. La decisione è stata pronunciata dal giudice Luciano Luccarelli nel corso dell’udienza di lunedì 16 febbraio in tribunale a Varese.

L’episodio risale al pomeriggio di domenica 11 gennaio, quando un cittadino romeno senza fissa dimora, in evidente stato di ubriachezza, si era avvicinato alla zona di un incidente stradale tra viale Dante e piazza Garibaldi, dove due donne di 63 e 67 anni erano state investite da un’auto. Le ferite, fortunatamente, non erano risultate gravi.

Sul posto erano intervenuti Polizia Locale, carabinieri della stazione di Maccagno e i soccorritori del 118, con l’ausilio dell’eliambulanza. L’uomo, inizialmente attirato dall’accaduto, aveva iniziato a creare tensione e a disturbare i presenti. Nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi, la situazione era degenerata fino al colpo sferrato al volto di uno dei militari.

Dopo l’arresto, l’uomo aveva trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma di Luino ed era stato poi portato in tribunale per la convalida. La vicenda si è conclusa con la condanna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.